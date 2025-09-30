Hà Nội

Giải mã

Sự thật giật mình về loài tatu khổng lồ, móng vuốt dài 20 cm

Là một trong những sinh vật kỳ lạ và bí ẩn nhất của rừng Nam Mỹ, loài tatu khổng lồ (Priodontes maximus) có vẻ ngoài đặc biệt và sức mạnh đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)
Kích thước khổng lồ hiếm thấy. Tatu khổng lồ có thể dài tới 1,5 mét và nặng hơn 50 kg, khiến nó trở thành loài tatu lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Bộ móng sắc như lưỡi hái. Chúng sở hữu móng cong dài tới 20 cm, giúp dễ dàng đào hang và bới tìm mối, kiến – nguồn thức ăn chính. Ảnh: Pinterest.
Lớp giáp kiên cố. Cơ thể tatu khổng lồ được bao bọc bởi các tấm giáp xương cứng, đóng vai trò như một áo giáp tự nhiên bảo vệ khỏi kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Chuyên gia đào hang. Những chiếc hang mà chúng tạo ra có thể dài tới 5 mét, trở thành nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật khác trong rừng. Ảnh: Pinterest.
Lối sống bí ẩn và khó quan sát. Loài này chủ yếu hoạt động về đêm, lại hiếm khi rời khỏi hang nên con người rất ít khi bắt gặp. Ảnh: Pinterest.
Vai trò sinh thái quan trọng. Khi đào hang, tatu khổng lồ góp phần cải tạo đất và tạo môi trường sống cho nhiều loài khác, khiến chúng được xem là “kỹ sư sinh thái”. Ảnh: wikimedia.org.
Bị đe dọa. Do nạn phá rừng và săn bắt, số lượng của chúng đang suy giảm mạnh, hiện được xếp vào nhóm loài dễ bị tổn thương. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa bản địa. Trong một số nền văn hóa Nam Mỹ, tatu khổng lồ được coi là linh vật gắn với sức mạnh và sự kiên cường. Ảnh: inaturalist.

Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

Bài liên quan

Giải mã

Loài vật giống sóc có thể là tổ tiên loài người

Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.

Sống vào thế Paleocene. Plesiadapis xuất hiện khoảng 58 đến 55 triệu năm trước, ngay sau khi khủng long tuyệt chủng, trong giai đoạn động vật có vú bắt đầu phát triển mạnh. Ảnh: researchgate.net.
Sống vào thế Paleocene. Plesiadapis xuất hiện khoảng 58 đến 55 triệu năm trước, ngay sau khi khủng long tuyệt chủng, trong giai đoạn động vật có vú bắt đầu phát triển mạnh. Ảnh: researchgate.net.
Cấu trúc cơ thể giống sóc. Với thân hình nhỏ bé, bộ lông dày và cái đuôi dài, Plesiadapis có ngoại hình khá giống loài sóc hiện đại. Ảnh: googleusercontent.com.
Cấu trúc cơ thể giống sóc. Với thân hình nhỏ bé, bộ lông dày và cái đuôi dài, Plesiadapis có ngoại hình khá giống loài sóc hiện đại. Ảnh: googleusercontent.com.
Xem chi tiết

Giải mã

Choáng ngợp với kỳ đà khổng lồ ở Việt Nam, loài lớn thứ hai thế giới

Loài kỳ đà khổng lồ đứng thứ hai thế giới hiện diện ở Việt Nam, vừa gây tò mò vừa gióng lên hồi chuông bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp.

Chẳng cần sang tận Indonesia để chiêm ngưỡng rồng Komodo, ngay trong rừng Việt Nam cũng có một loài bò sát khổng lồ, lừng lững bước qua bờ sình lầy, đôi mắt sắc như dao cau, chiếc lưỡi chẻ đôi liên tục phóng ra dò đường, đó chính là kỳ đà hoa.

Kỳ đà hoa là loài lớn thứ nhất châu Á và thứ hai thế giới, chỉ xếp sau rồng Komodo. (Ảnh: Nat Geo)
Kỳ đà hoa là loài lớn thứ nhất châu Á và thứ hai thế giới, chỉ xếp sau rồng Komodo. (Ảnh: Nat Geo)
Xem chi tiết

Giải mã

Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long

Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.

Tồn tại từ kỷ Permi đến kỷ Creta. Hybodus xuất hiện khoảng 260 triệu năm trước và tồn tại cho đến 65 triệu năm trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Tồn tại từ kỷ Permi đến kỷ Creta. Hybodus xuất hiện khoảng 260 triệu năm trước và tồn tại cho đến 65 triệu năm trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Chi cá mập phổ biến nhất thời Mesozoic. Trong suốt kỷ Jura và kỷ Creta, Hybodus là một trong những chi cá mập phổ biến và phân bố rộng rãi nhất. Ảnh: Pinterest.
Chi cá mập phổ biến nhất thời Mesozoic. Trong suốt kỷ Jura và kỷ Creta, Hybodus là một trong những chi cá mập phổ biến và phân bố rộng rãi nhất. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Giải mã

Tiết lộ sốc về loài thú xơi tái khủng long 125 triệu năm trước

Repenomamus là một loài động vật có vú sống vào thời kỳ khủng long, nổi bật với tập tính ăn thịt hiếm thấy và nhiều đặc điểm gây ngạc nhiên cho giới khoa học.

Tồn tại cách đây khoảng 125 triệu năm. Repenomamus sống trong kỷ Phấn Trắng sớm, tại khu vực nay là Trung Quốc, cùng thời với nhiều loài khủng long nổi tiếng. Ảnh: a-z-animals.com.
Tồn tại cách đây khoảng 125 triệu năm. Repenomamus sống trong kỷ Phấn Trắng sớm, tại khu vực nay là Trung Quốc, cùng thời với nhiều loài khủng long nổi tiếng. Ảnh: a-z-animals.com.
Thuộc nhóm Eutriconodonta đã tuyệt chủng. Repenomamus nằm trong một nhánh động vật có vú cổ đại gọi là Eutriconodonta, vốn đã biến mất hoàn toàn sau kỷ Phấn Trắng. Ảnh: fineartamerica.com.
Thuộc nhóm Eutriconodonta đã tuyệt chủng. Repenomamus nằm trong một nhánh động vật có vú cổ đại gọi là Eutriconodonta, vốn đã biến mất hoàn toàn sau kỷ Phấn Trắng. Ảnh: fineartamerica.com.
Xem chi tiết

Giải mã

Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã thả 27 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, trong đó nhiều loài quý hiếm.

dongg-1.jpg
Vào ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và đủ thời gian cách ly kiểm dịch. Ảnh: TTXVN.
dongg-2.jpg
Những cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm: 8 con khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 1 mèo rừng. Nhiều loài trong số này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: SGGP.
Xem chi tiết

