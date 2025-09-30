Sự thật giật mình về loài tatu khổng lồ, móng vuốt dài 20 cm

Loài vật giống sóc có thể là tổ tiên loài người
Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.
Choáng ngợp với kỳ đà khổng lồ ở Việt Nam, loài lớn thứ hai thế giới
Loài kỳ đà khổng lồ đứng thứ hai thế giới hiện diện ở Việt Nam, vừa gây tò mò vừa gióng lên hồi chuông bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp.
Chẳng cần sang tận Indonesia để chiêm ngưỡng rồng Komodo, ngay trong rừng Việt Nam cũng có một loài bò sát khổng lồ, lừng lững bước qua bờ sình lầy, đôi mắt sắc như dao cau, chiếc lưỡi chẻ đôi liên tục phóng ra dò đường, đó chính là kỳ đà hoa.
Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long
Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.
Tiết lộ sốc về loài thú xơi tái khủng long 125 triệu năm trước
Repenomamus là một loài động vật có vú sống vào thời kỳ khủng long, nổi bật với tập tính ăn thịt hiếm thấy và nhiều đặc điểm gây ngạc nhiên cho giới khoa học.
Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng
Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã thả 27 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, trong đó nhiều loài quý hiếm.
Loài thú được mệnh danh 'cái chết đen' khiến sư tử mất mạng hàng loạt
Trong hệ sinh thái hoang dã châu Phi, loài trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) nổi tiếng nhờ sức mạnh, sự bền bỉ và những đặc điểm khiến con người kinh ngạc.
Tháng 10 đỏ vận, 3 con giáp bội thu tài lộc bất ngờ
Năng lượng tích cực và vận may dồn dập giúp 3 con giáp này không chỉ gỡ bỏ khó khăn mà còn đón nhận thành công vượt ngoài mong đợi.
Tận thấy thằn lằn quái vật có nọc độc, ngoại hình gây ám ảnh
Trong thế giới bò sát, quái vật Gila (Heloderma suspectum) là loài thằn lằn hiếm hoi sở hữu nọc độc, ẩn chứa nhiều bí mật khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Hai viên kim cương lạ ở Nam Phi hé lộ điều chưa từng biết
Hai viên kim cương được tìm thấy ở một mỏ của Nam Phi gây tò mò khi có thành phần hóa học "đặc biệt", giúp làm sáng tỏ cách hình thành kim cương.
2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp đạp trúng hố vàng... lộc về tới tấp
Trong 2 ngày cuối tháng 9, 4 con giáp này đón tài lộc về tay, gặt hái thành công và mở ra bước tiến mới trong công việc và cuộc sống.
Dự đoán ngày mới 1/10/2025 cho 12 con giáp: Tỵ thuận lợi
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có sự nghiệp, tình duyên khá thuận lợi và gia tăng lợi nhuận nhờ tầm nhìn chiến lược.
Vận may ập tới, 4 con giáp tháng 10 đổi đời, tháng 12 đại phát
Chỉ trong ba tháng cuối năm, 4 con giáp được trời ban lộc lớn, nỗ lực trước đó kết trái ngọt ngào, tiền bạc dư dả khó ai sánh kịp.
Kỳ thú khu bảo tồn thiên nhiên nằm lọt miệng núi lửa cổ đại khổng lồ
Khu bảo tồn Ngorongoro ở Tanzania là một trong những kỳ quan tự nhiên vĩ đại nhất châu Phi, nơi có sự hài hòa giữa cảnh quan hùng vĩ và đa dạng sinh học cao.
Soi khoáng vật hiếm giá cực cao, chứa đầy năng lượng tâm linh
Trong thế giới khoáng vật, jeremejevite nổi bật nhờ vẻ đẹp trong suốt và giá trị sưu tầm đặc biệt, khiến nó là một trong những viên đá hiếm được săn lùng.