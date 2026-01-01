[INFOGRAPHIC] Khám phá bí mật vùng nước mặn nhất thế giới

Hồ nước có tên Gaet'ale là vùng nước mặn nhất thế giới với độ mặn lên tới 43%. Bất cứ sinh vật nào tới gần hồ đều gặp nguy hiểm.
Kawasaki đã đưa tới loạt phiên bản cập nhật 2026 dành cho các mẫu môtô bán tại Ấn Độ, trong đó nổi bật nhất có mẫu sport tourer Ninja 1100SX thế hệ mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất hiếu thắng, cạnh tranh với đồng nghiệp và có thể dành một khoản tiền làm từ thiện.
Ẩn mình dưới làn nước ấm vùng biển nhiệt đới, hải miên ngón tay độc (Negombata magnifica) là sinh vật vừa rực rỡ vừa ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.
Giáo sư Barry Smith, Giám đốc Viện Triết học tại Đại học London, cho rằng, con người có thể sở hữu từ 22 - 33 giác quan.
Tết của người Việt có thể thiếu cành ly, hoa dơn, nhưng hiếm khi nào thiếu đi sắc vàng đầm ấm của những bông cúc đại đóa.
Tử vi 2026 dự đoán nhiều cơ hội lớn về tài chính và phát triển cho 3 con giáp này, đặc biệt trong tháng đầu năm nhờ sự hỗ trợ từ người thân.
Trong những ngày đầu tháng 1/2026, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú như siêu trăng, mưa sao băng Quadrantids...
Tiêu chí quan trọng nhất khi ngắm mưa sao băng Quadrantids là bầu trời càng tối càng tốt. Những khu vực ít ánh đèn nhân tạo sẽ mang lại lợi thế rõ rệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/1, Xử Nữ mọi chuyện đều tốt, chú ý tiết kiệm tiền khi đang kiếm được. Cự Giải nên dũng cảm hơn, sẽ tiến bộ phát triển.
Bước sang năm 2026, vận trình của một số con giáp có sự chuyển biến rõ rệt khi biết chớp thời cơ, vượt qua giai đoạn thử thách để bứt phá mạnh mẽ.
Theo các chuyên gia, một ngày trên Trái đất chỉ dài khoảng 19 giờ vào hàng tỉ năm trước thay vì 24 giờ như hiện nay.
Nhỏ bé và kín đáo, các loài potoroo (họ Potoroidae) là nhóm thú có túi cổ xưa góp phần giữ cân bằng sinh thái rừng Australia.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có ý chí kiên định, quyết làm điều gì sẽ đi đến cùng và tài vận khá tốt.
Một cần thủ ở California, Mỹ đã bắt được cá mú đá cam nặng khoảng 4,65 kg. Con cá này có khả năng lập kỷ lục thế giới.
Với sắc màu rực rỡ và hình dáng độc đáo, cây mồng gà (Celosia argentea) từ lâu đã gắn bó với đời sống văn hóa và ẩm thực nhiều vùng.
Theo quan niệm của cổ nhân, những người có hai má hóp, gương mặt gầy gò thường bị cho là khó tin cậy, dễ mưu tính thiệt hơn.
Ngay từ 1/1/2026, 3 con giáp này được đánh giá có sinh khí dồi dào, công việc – tài lộc – cơ hội cùng lúc khởi sắc.
Sống nơi đáy đại dương tối tăm và khắc nghiệt, loài giun ống khổng lồ (Riftia pachyptila) là biểu tượng kỳ diệu của sự sống ngoài sức tưởng tượng con người.
Do đặc điểm sao băng nhanh, mờ và thời gian cực đại ngắn, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để không bỏ lỡ hiện tượng này.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 31/12, Bảo Bình nên chú ý lời nói, cẩn thận rơi mất lộc làm ăn. Song Tử tránh cãi vã công sở, ảnh hưởng nhân duyên.
Theo tử vi, từ đầu năm mới 2026, may mắn của 4 con giáp này sẽ đến, lấp đầy cuộc sống của họ bằng những bất ngờ và tài lộc.