Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long

Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.
Tròn 2 năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường đầy ấm áp.
Từng được kỳ vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, nhưng tên lửa HIMARS của Ukraine đã mất dạng trên chiến trường Ukraine, đúng lúc Kiev cần nhất.
Không cần ngân sách khủng hay đội ngũ hàng trăm người, những tựa JRPG indie sau đây vẫn chinh phục game thủ bằng chiều sâu, cảm xúc và lối chơi sángtạovượttrội.
Ít ai biết khu vực nghỉ ngơi của phi công và tiếp viên hàng không đều nằm phía trên ghế hành khách.
Tử vi tuần mới 12 con giáp dự đoán, Dần, Ngọ tài lộc vượng phát, tiền về tới tấp; Tỵ, Thân vận đen bủa vây, công việc trắc trở, cần thận trọng.
Thành phố Büsingen am Hochrhein của Đức nằm gọn trong lòng Thụy Sĩ. Tại đây, người dân chuộng dùng tiền franc Thụy Sĩ thay vì đồng euro.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một kho báu La Mã đáng chú ý, bao gồm hơn 40 đồng tiền và đồ trang sức tinh xảo làm từ kim loại quý.
Dream Recorder cho phép người dùng biến giấc mơ thành video ngắn phong cách mờ ảo, nhấn mạnh sự tĩnh lặng và nội tâm thay vì công nghệ phức tạp.
Quân đội Nga đã tiến hành bốn cuộc đột kích bằng chiến thuật "độn thổ" và các cuộc đột kích đều khiến quân đội Ukraine rơi vào thế bị động.
Vợ chồng Đăng Khôi 'tình bể bình' ở hậu trường một đêm nhạc tại TP HCM. NSƯT Chiều Xuân chúc mừng sinh nhật con gái lớn Hồng Mi.
Không chỉ phô diễn vẻ đẹp hình thể, bộ trang phục còn giúp Mai Davika toát lên khí chất quyền lực, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, quyến rũ.
Ngoại thất chiếc xe Ferrari 365 GT4 1973 đầu tiên thuộc sở hữu của nhà vô địch F1 Niki Lauda đang chuẩn bị được rao bán, với giá dự kiến khoảng 257.000 USD.
Khi TC Candler công bố danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020, khán giả Việt không khỏi bất ngờ khi thấy tên Á hậu Huyền My.
Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, Nghệ An gấp rút sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Tình hình ở khu vực phía bắc Pokrovsk đang có những diễn biến bất lợi cho quân đội Nga, khi Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị vào đây.
Cuối tuần ghé Tà Xùa, thả bước giữa vườn hoa cúc vàng rực, tận hưởng không gian yên bình và những khoảnh khắc bình dị giữa núi rừng Tây Bắc.
Không chỉ chế tạo hoàn toàn từ hợp kim carbon, siêu du thuyền Khalilah là một kiệt tác mạ vàng.
Mina Phạm - bà xã đại gia Minh Nhựa mới bổ sung tác phẩm Hermes Snow Faubourg Birkin 350.000 USD vào bộ sưu tập túi hiệu xa xỉ.
4 ngày rong ruổi Hoàng Su Phì – Mù Cang Chải, du khách được chiêm ngưỡng ruộng bậc thang vàng rực, biển mây lãng đãng và thảo nguyên nguyên sơ Tây Bắc.
Ngọc Huyền sinh năm 1997, kém Hoàng Hà 1 tuổi. Cả hai đều gây ấn tượng khi đóng vai học sinh, sinh viên ở tuổi U30.