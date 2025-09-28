Hà Nội

Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long

Giải mã

Tận mục loài cá mập có gai kỳ dị sống cùng thời các loài khủng long

Hybodus, một chi cá mập cổ đại từng ngự trị trong các đại dương hàng trăm triệu năm trước, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử tiến hóa động vật biển.

Tồn tại từ kỷ Permi đến kỷ Creta. Hybodus xuất hiện khoảng 260 triệu năm trước và tồn tại cho đến 65 triệu năm trước khi tuyệt chủng cùng nhiều loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Chi cá mập phổ biến nhất thời Mesozoic. Trong suốt kỷ Jura và kỷ Creta, Hybodus là một trong những chi cá mập phổ biến và phân bố rộng rãi nhất. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hai loại răng khác nhau. Răng trước sắc nhọn để bắt cá và mực, trong khi răng sau dẹt hơn giúp nghiền vỏ nhuyễn thể, cho thấy chế độ ăn đa dạng của chúng. Ảnh: Pinterest.
Có gai vây lưng đặc trưng. Mỗi vây lưng của Hybodus đều có một gai cứng nhô ra phía trước, có thể dùng để phòng vệ trước kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Kích thước vừa phải. Khác với nhiều “quái vật biển” cổ đại, Hybodus chỉ dài khoảng 2 mét, phù hợp với đời sống săn mồi đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Cấu trúc vây linh hoạt. Các nghiên cứu cho thấy Hybodus có vây ngực và vây đuôi linh hoạt, giúp nó bơi nhanh và thay đổi hướng dễ dàng. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được tìm thấy khắp thế giới. Tàn tích của Hybodus đã được phát hiện tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi, chứng tỏ phạm vi phân bố toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Là manh mối nghiên cứu tiến hóa cá mập. Hybodus cung cấp thông tin quan trọng về sự thích nghi và đa dạng hóa của cá mập trong suốt kỷ Mesozoic. Ảnh: Pinterest.
