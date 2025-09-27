Hà Nội

Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Giải mã

Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã thả 27 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên, trong đó nhiều loài quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và đủ thời gian cách ly kiểm dịch. Ảnh: TTXVN.
Vào ngày 25/9, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và đủ thời gian cách ly kiểm dịch. Ảnh: TTXVN.
Những cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm: 8 con khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 1 mèo rừng. Nhiều loài trong số này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: SGGP.
Những cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên gồm: 8 con khỉ đuôi lợn, 2 chim hồng hoàng, 1 diều hâu nâu, 1 trăn đất, 9 rùa sa nhân, 3 cu li nhỏ, 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 1 mèo rừng. Nhiều loài trong số này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: SGGP.
27 cá thể động vật hoang dã đều được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính rồi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: suckhoedoisong.
27 cá thể động vật hoang dã đều được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính rồi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: suckhoedoisong.
Chim hồng hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis. Đây là chim mỏ sừng trọng lượng lên đến 4 kg, dài 90 - 122 cm, tuổi thọ đến 40 tuổi. Loài chim này thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ảnh: suckhoedoisong.
Chim hồng hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis. Đây là chim mỏ sừng trọng lượng lên đến 4 kg, dài 90 - 122 cm, tuổi thọ đến 40 tuổi. Loài chim này thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ảnh: suckhoedoisong.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể chim hồng hoàng có sải cánh rộng đến 1,6m. Chúng phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Ayuwat Jearwattanakanok.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể chim hồng hoàng có sải cánh rộng đến 1,6m. Chúng phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Ayuwat Jearwattanakanok.
Cầy vòi hương (hay còn gọi cầy vòi, chồn hương, cầy hương) có tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus. Loài này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, nhóm nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Ảnh: Dân Việt.
Cầy vòi hương (hay còn gọi cầy vòi, chồn hương, cầy hương) có tên khoa học là Paradoxurus hermaphroditus. Loài này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, nhóm nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Ảnh: Dân Việt.
Các cá thể cầy vòi hương có tập tính kiếm ăn đơn độc, chỉ gặp nhau vào mùa sinh sản. Ban ngày, chúng thường ở trong các hang hốc, kẽ đá và ban đêm mới ra ngoài đi kiếm ăn. Thức ăn chủ yếu gồm: các loại quả (hồng xiêm, xoài, chôm chôm) và các động vật nhỏ như chim, chuột, rắn... Ảnh: Dân Việt.
Các cá thể cầy vòi hương có tập tính kiếm ăn đơn độc, chỉ gặp nhau vào mùa sinh sản. Ban ngày, chúng thường ở trong các hang hốc, kẽ đá và ban đêm mới ra ngoài đi kiếm ăn. Thức ăn chủ yếu gồm: các loại quả (hồng xiêm, xoài, chôm chôm) và các động vật nhỏ như chim, chuột, rắn... Ảnh: Dân Việt.
Mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis. Loài này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Với kích thước tương đương mèo nhà, mỗi cá thể mèo rừng khi trưởng thành dài khoảng 60 cm, nặng từ 2 - 5 kg và đuôi dài đến 55 cm. Ảnh: Tarsier.
Mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis. Loài này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Với kích thước tương đương mèo nhà, mỗi cá thể mèo rừng khi trưởng thành dài khoảng 60 cm, nặng từ 2 - 5 kg và đuôi dài đến 55 cm. Ảnh: Tarsier.
Đặc điểm nổi bật của mèo rừng gồm: bộ lông tuyệt đẹp, cằm và dưới môi có màu trắng hoặc vàng nhạt, sau tai có đốm trắng. Chúng có lớp lông dày, mịn, màu xám xanh hoặc xám nâu, nhiều hoa văn cẩm thạch xung quanh, chân và đuôi có nhiều đốm thẫm. Ảnh: Jono Dashper.
Đặc điểm nổi bật của mèo rừng gồm: bộ lông tuyệt đẹp, cằm và dưới môi có màu trắng hoặc vàng nhạt, sau tai có đốm trắng. Chúng có lớp lông dày, mịn, màu xám xanh hoặc xám nâu, nhiều hoa văn cẩm thạch xung quanh, chân và đuôi có nhiều đốm thẫm. Ảnh: Jono Dashper.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
