Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Những địa điểm ngắm mưa sao băng Quadrantids đẹp nhất tại Việt Nam

Tiêu chí quan trọng nhất khi ngắm mưa sao băng Quadrantids là bầu trời càng tối càng tốt. Những khu vực ít ánh đèn nhân tạo sẽ mang lại lợi thế rõ rệt.

T.B

Mưa sao băng Quadrantids – một trong những hiện tượng thiên văn ấn tượng nhất đầu năm – sẽ xuất hiện vào dịp Tết Dương lịch 2026, mang đến cơ hội quan sát hiếm có cho người yêu bầu trời đêm tại Việt Nam. Dù thời điểm cực đại rơi vào đêm 3, rạng sáng 4/1/2026 và bị ảnh hưởng phần nào bởi ánh trăng tròn, việc lựa chọn địa điểm quan sát phù hợp vẫn có thể giúp người xem chiêm ngưỡng những vệt sao băng xẹt nhanh trên nền trời tối.

Tiêu chí quan trọng nhất khi ngắm mưa sao băng Quadrantids là bầu trời càng tối càng tốt. Những khu vực xa trung tâm đô thị, ít ánh đèn nhân tạo, có tầm nhìn rộng về phía Bắc sẽ mang lại lợi thế rõ rệt. Tại Việt Nam, các vùng núi cao và ven biển hoang sơ thường là lựa chọn lý tưởng.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Ở miền Bắc, các khu vực vùng cao như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) hay Đồng Văn (Hà Giang) được đánh giá cao nhờ độ cao lớn, không khí trong lành và mật độ dân cư thưa. Vào những đêm quang mây đầu tháng 1, bầu trời tại đây đủ tối để người quan sát có thể nhận ra các sao băng Quadrantids mờ và nhanh – đặc trưng của trận mưa sao băng này. Chỉ cần tìm một khoảng đất trống, tránh đèn đường và để mắt thích nghi với bóng tối khoảng 30 phút, trải nghiệm quan sát sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Khu vực miền Trung sở hữu nhiều điểm ngắm sao lý tưởng nhờ đường bờ biển dài và ít ô nhiễm ánh sáng. Các bãi biển vắng ở Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận hay Bình Thuận là những gợi ý đáng chú ý. Không gian thoáng đãng, đường chân trời rộng giúp người quan sát dễ dàng bao quát bầu trời, đặc biệt khi nằm ngửa trên cát và hướng tầm nhìn về phía Bắc. Ngoài ra, các cao nguyên như Kon Tum, Gia Lai hay vùng ven Đà Lạt cũng mang lại điều kiện quan sát thuận lợi nhờ khí hậu mát mẻ và bầu trời trong.

Tại miền Nam, dù chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ ánh đèn đô thị, người yêu thiên văn vẫn có thể tìm đến các khu vực ven biển hoặc đảo xa bờ. Côn Đảo, Phú Quốc hay những vùng nông thôn hẻo lánh là lựa chọn phù hợp. Ở những nơi này, ánh sáng nhân tạo hạn chế, giúp tăng khả năng nhìn thấy các vệt sao băng mờ của Quadrantids.

Dù lựa chọn địa điểm nào, người quan sát cũng không cần kính thiên văn hay ống nhòm. Bí quyết quan trọng nhất vẫn là kiên nhẫn, thư giãn và dành thời gian để mắt quen với bóng tối. Trong khoảnh khắc đầu năm mới, khi bầu trời đêm yên tĩnh và thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng ngắn ngủi, việc ngắm mưa sao băng Quadrantids sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết con người với vẻ đẹp rộng lớn của vũ trụ.

#Địa điểm ngắm mưa sao băng tại Việt Nam #Tiêu chí chọn nơi quan sát #Khu vực miền Bắc lý tưởng #Bãi biển và cao nguyên #Ảnh hưởng của ánh sáng nhân tạo #Thời điểm mưa sao băng Quadrantids

Bài liên quan

Giải mã

Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ - sở hữu môi trường băng giá y hệt các vùng cực của Trái đất, thích hợp cho sự sống tồn tại.

mattt-1.jpg
Các nhà khoa học tại NASA và Đại học Washington đã phân tích dữ liệu thu thập được bởi tàu vũ trụ Cassini, vốn đã hoàn thành hơn 100 lần bay ngang qua mặt trăng Titan của sao Thổ và có khám phá quan trọng. Ảnh: science.nasa.gov.
mattt-2.jpg
Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ sở hữu lớp vỏ chứa đầy những lớp băng dày và hỗn hợp bùn nhão bán lỏng. Cấu trúc địa chất đặc biệt ở mặt trăng Titan được mô tả là giống hệt môi trường tại các vùng biển băng ở Bắc Cực hay Nam Cực của Trái đất. Ảnh: Baptiste Journaux/Flavio Petricca.
Xem chi tiết

Giải mã

Sao băng Geminids bùng nổ cuối tuần, Việt Nam ngắm ở đâu đẹp nhất?

Mưa sao băng Geminids sẽ đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12. Khi ấy, bầu trời sẽ bùng nổ với số lượng sao băng xuất hiện nhiều nhất.

mua-1.png
Geminids được mệnh danh là "vua" của các trận mưa sao băng. Mưa sao băng này được coi là một trong những trận mưa sao băng ngoạn mục nhất trong năm, với khả năng xuất hiện khoảng 120 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm. Ảnh: bjdlzx via Getty Images.
mua-2.jpg
Đợt mưa sao băng Geminids cuối cùng trong năm 2025 đã bắt đầu từ ngày 4/12. Tuy nhiên, cường độ của trận mưa sao băng này đang tăng dần theo từng ngày và sẽ đạt cực đại vào cuối tuần này. Ảnh: Jeff Dai/Stocktrek Images/Alamy.
Xem chi tiết

Giải mã

Sau 3 siêu trăng huyền diệu, bầu trời 2025 còn tặng gì cho nhân loại?

Năm 2025 là “năm vàng” của người yêu thiên văn: sau chuỗi siêu trăng mãn nhãn, hàng loạt mưa sao băng rực rỡ hứa hẹn làm sáng rực bầu trời đêm dịp cuối năm.

sieuuu-4.jpg
Trong 3 tháng cuối năm 2025, người yêu thiên văn trên thế giới cũng như Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng kỳ thú. Trong số này có việc 3 siêu trăng sẽ lần lượt xuất hiện trên bầu trời vào các ngày 7/10, 5/11 và 4/12. Ảnh: Getty.
sieuuu-1.jpg
Trong đó, siêu trăng diễn ra vào ngày 7/10 là siêu trăng đầu tiên của năm 2025. Đây sẽ là lần trăng tròn lớn và sáng nhất trong năm cũng như siêu trăng đầu tiên từ tháng 11/2024. Ảnh: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới