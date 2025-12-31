Những địa điểm ngắm mưa sao băng Quadrantids đẹp nhất tại Việt Nam

Mưa sao băng Quadrantids – một trong những hiện tượng thiên văn ấn tượng nhất đầu năm – sẽ xuất hiện vào dịp Tết Dương lịch 2026, mang đến cơ hội quan sát hiếm có cho người yêu bầu trời đêm tại Việt Nam. Dù thời điểm cực đại rơi vào đêm 3, rạng sáng 4/1/2026 và bị ảnh hưởng phần nào bởi ánh trăng tròn, việc lựa chọn địa điểm quan sát phù hợp vẫn có thể giúp người xem chiêm ngưỡng những vệt sao băng xẹt nhanh trên nền trời tối.

Tiêu chí quan trọng nhất khi ngắm mưa sao băng Quadrantids là bầu trời càng tối càng tốt. Những khu vực xa trung tâm đô thị, ít ánh đèn nhân tạo, có tầm nhìn rộng về phía Bắc sẽ mang lại lợi thế rõ rệt. Tại Việt Nam, các vùng núi cao và ven biển hoang sơ thường là lựa chọn lý tưởng.

Ảnh minh họa: Pinterest.

Ở miền Bắc, các khu vực vùng cao như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) hay Đồng Văn (Hà Giang) được đánh giá cao nhờ độ cao lớn, không khí trong lành và mật độ dân cư thưa. Vào những đêm quang mây đầu tháng 1, bầu trời tại đây đủ tối để người quan sát có thể nhận ra các sao băng Quadrantids mờ và nhanh – đặc trưng của trận mưa sao băng này. Chỉ cần tìm một khoảng đất trống, tránh đèn đường và để mắt thích nghi với bóng tối khoảng 30 phút, trải nghiệm quan sát sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Khu vực miền Trung sở hữu nhiều điểm ngắm sao lý tưởng nhờ đường bờ biển dài và ít ô nhiễm ánh sáng. Các bãi biển vắng ở Quảng Bình, Phú Yên, Ninh Thuận hay Bình Thuận là những gợi ý đáng chú ý. Không gian thoáng đãng, đường chân trời rộng giúp người quan sát dễ dàng bao quát bầu trời, đặc biệt khi nằm ngửa trên cát và hướng tầm nhìn về phía Bắc. Ngoài ra, các cao nguyên như Kon Tum, Gia Lai hay vùng ven Đà Lạt cũng mang lại điều kiện quan sát thuận lợi nhờ khí hậu mát mẻ và bầu trời trong.

Tại miền Nam, dù chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ ánh đèn đô thị, người yêu thiên văn vẫn có thể tìm đến các khu vực ven biển hoặc đảo xa bờ. Côn Đảo, Phú Quốc hay những vùng nông thôn hẻo lánh là lựa chọn phù hợp. Ở những nơi này, ánh sáng nhân tạo hạn chế, giúp tăng khả năng nhìn thấy các vệt sao băng mờ của Quadrantids.

Dù lựa chọn địa điểm nào, người quan sát cũng không cần kính thiên văn hay ống nhòm. Bí quyết quan trọng nhất vẫn là kiên nhẫn, thư giãn và dành thời gian để mắt quen với bóng tối. Trong khoảnh khắc đầu năm mới, khi bầu trời đêm yên tĩnh và thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng ngắn ngủi, việc ngắm mưa sao băng Quadrantids sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết con người với vẻ đẹp rộng lớn của vũ trụ.