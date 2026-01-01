Hà Nội

Sinh vật sặc sỡ có độc tố cực mạnh, được dùng chữa bệnh ung thư

Sinh vật sặc sỡ có độc tố cực mạnh, được dùng chữa bệnh ung thư

Ẩn mình dưới làn nước ấm vùng biển nhiệt đới, hải miên ngón tay độc (Negombata magnifica) là sinh vật vừa rực rỡ vừa ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.

Hình dạng giống những ngón tay vươn lên từ đáy biển. Cơ thể loài hải miên ngón tay độc gồm nhiều nhánh trụ tròn, mọc sát nhau như những ngón tay, giúp tối đa hóa diện tích tiếp xúc với nước để lọc thức ăn hiệu quả. Ảnh: meerwasser-lexikon.de.
Sở hữu độc tố mạnh để tự vệ. Negombata magnifica tiết ra các hợp chất hóa học có khả năng gây kích ứng hoặc độc cho cá và sinh vật khác, giúp nó tránh bị ăn thịt trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của rạn san hô. Ảnh: redseacreatures.com.
Là sinh vật lọc nước thầm lặng. Giống nhiều loài hải miên khác, hải miên ngón tay độc lọc vi khuẩn, tảo và mảnh hữu cơ li ti từ dòng nước chảy qua cơ thể, góp phần duy trì sự trong sạch của hệ sinh thái biển. Ảnh: ftcdn.net.
Sống cộng sinh với vi sinh vật đặc biệt. Bên trong mô hải miên tồn tại nhiều vi khuẩn cộng sinh, không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn góp phần tạo ra các hợp chất độc và sắc tố đặc trưng. Ảnh: jimcdn.com.
Phân bố chủ yếu ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Loài này thường được tìm thấy ở vùng nước nông, giàu ánh sáng, nơi các rạn san hô phát triển mạnh, đặc biệt phổ biến tại Biển Đỏ. Ảnh: symbiosis-naturfotografie.de.
Có giá trị nghiên cứu y sinh học. Các hợp chất độc được chiết xuất từ Negombata magnifica đang được nghiên cứu cho tiềm năng kháng khuẩn, kháng ung thư và ứng dụng trong dược học hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Nhạy cảm với biến đổi môi trường biển. Sự thay đổi nhiệt độ nước, ô nhiễm và suy thoái rạn san hô có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của loài hải miên này, khiến nó trở thành chỉ báo sinh thái quan trọng. Ảnh: jimcdn.com.
