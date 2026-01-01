Tuyên bố chấn động, con người có tới 33 giác quan

Giáo sư Barry Smith, Giám đốc Viện Triết học tại Đại học London, cho rằng, con người có thể sở hữu từ 22 - 33 giác quan.
Mới đây, Mai Davika tiếp tục khiến người hâm mộ châu Á “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh hóa thân thành tiên nữ cổ trang.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất hiếu thắng, cạnh tranh với đồng nghiệp và có thể dành một khoản tiền làm từ thiện.
Trong Thế chiến 2, đội máy bay "phù thủy bóng đêm" của Liên Xô trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với phát xít Đức khiếp sợ.
Mới đây, Mai Davika tiếp tục khiến người hâm mộ châu Á “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh hóa thân thành tiên nữ cổ trang.
Ở tuổi 31 và đã trải qua hai lần sinh nở, Á hậu Trương Mỹ Nhân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào như búp bê.
Mới đây, 'hot girl trà sữa' Kiều Trinh Xíu – khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi Hà Nội trong những ngày đông se lạnh.
Ẩn mình dưới làn nước ấm vùng biển nhiệt đới, hải miên ngón tay độc (Negombata magnifica) là sinh vật vừa rực rỡ vừa ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt.
Á hậu Quỳnh Châu, người mẫu Cao Thiên Trang, diễn viên Cao Minh Đạt đón thành viên mới gia nhập tổ ấm trong năm 2026.
Bước sang tuổi 25, Trần Thị Duyên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tung ra bộ ảnh mừng sinh nhật mang phong cách hoàn toàn khác lạ.
Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
Dù tương lai ngành ôtô vẫn còn nhiều dấu hỏi, nhưng những mẫu xe ý tưởng ra mắt năm 2025 phần nào khẳng định tinh thần sáng tạo và dám thử nghiệm của các hãng.
Những ngày cuối năm, đảo hoa tại hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, Điện Biên khoe sắc hồng rực, mời gọi du khách đến trải nghiệm không gian núi rừng Tây Bắc.
Tối 31/12, khu vực Công viên Thống Nhất trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân Thủ đô trong đêm đón chào năm mới 2026.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức tạm biệt năm cũ 2025 và chào đón năm mới 2026.
Khi tiết trời se lạnh, mai anh đào bắt đầu bung nở khắp Đà Lạt, phủ sắc hồng dịu dàng lên triền đồi, phố núi, trở thành điểm hẹn du xuân hút khách dịp đầu năm.
Chỉ vì không kích hoạt xác thực hai lớp, một game thủ Xbox đã mất toàn bộ thư viện game tích lũy suốt 15 năm, trị giá hàng nghìn USD.
Tử vi 2026 dự đoán nhiều cơ hội lớn về tài chính và phát triển cho 3 con giáp này, đặc biệt trong tháng đầu năm nhờ sự hỗ trợ từ người thân.
Giữa vùng sa mạc khô cằn của Tây Nam nước Mỹ, Chetro Ketl hiện lên như minh chứng đồ sộ cho kỹ thuật xây dựng và tư duy xã hội của người Pueblo cổ đại.
Căn hộ chỉ có một cửa sổ lớn nhưng nhờ thiết kế mở và hạn chế vách ngăn, ánh sáng tự nhiên vẫn có thể len lỏi khắp không gian.
Ngôi nhà thiết kế tối giản, bố trí công năng phù hợp với nhu cầu thực tế của gia chủ, kết hợp các giải pháp kiến trúc giúp không gian luôn thông thoáng.
Theo một báo cáo của tổ chức Christian Aid, chỉ riêng 10 thảm họa khí hậu gây thiệt hại lên tới hơn 120 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2025.