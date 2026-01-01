Hà Nội

Tuyên bố chấn động, con người có tới 33 giác quan

Giáo sư Barry Smith, Giám đốc Viện Triết học tại Đại học London, cho rằng, con người có thể sở hữu từ 22 - 33 giác quan.

Tâm Anh (TH)
Triết gia vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại Aristotle nói rằng, con người có 5 giác quan gồm: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Quan niệm này được nhiều người tin tưởng trong suốt hàng ngàn năm qua. Ảnh: Shutterstock/metamorworks.
Tuy nhiên, mới đây, Giáo sư Barry Smith, Giám đốc Viện Triết học tại Đại học London, cho rằng, con người không chỉ có 5 giác quan. Thay vào đó, mỗi người có từ 22 - 33 giác quan. Ảnh: Shutterstock/Corona Borealis Studio.
Giáo sư Smith lập luận rằng, hầu hết mọi việc chúng ta làm đều liên quan đến nhiều giác quan. "Những gì chúng ta cảm nhận ảnh hưởng đến những gì chúng ta nhìn thấy và những gì chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng đến những gì chúng ta nghe thấy", Giáo sư Smith giải thích. Ảnh: Elena Medvedeva/iStock/Getty Images Plus.
Giáo sư Smith dẫn chứng các mùi hương khác nhau trong dầu gội có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn về kết cấu tóc. Ví dụ như hương thơm của hoa hồng làm cho tóc trông mềm mượt hơn. Ảnh: snexplores.org.
Theo Giáo sư Smith, số lượng chính xác các giác quan của con người vẫn chưa được xác định chính xác nhưng có thể lên tới con số 33. Điều này bao gồm cảm giác bản thể (nhờ đó chúng ta biết vị trí các chi của mình mà không cần nhìn vào chúng) và interoception (nội cảm giác). Ảnh: culturecheesemag.com.
Trong đó, nội cảm giác là một "quá trình ít được nghiên cứu". Theo đó, hệ thần kinh của con người liên tục tiếp nhận và diễn giải các tín hiệu sinh lý của cơ thể để duy trì các chức năng quan trọng hoạt động trơn tru. Điều này giúp giải thích cách não bộ biết khi nào cần thở, khi nào huyết áp giảm hoặc khi nào cơ thể đang chống lại một bệnh nhiễm trùng. Ảnh: linkedin.
Giáo sư Smith cũng nhấn mạnh đến vị giác - giác quan khi chúng ta nếm một thứ gì đó. Khi nếm một thứ gì đó, thực chất chúng ta đang trải nghiệm sự kết hợp của 3 giác quan: xúc giác, khứu giác và vị giác. Ảnh: kanigas.com.
Vị giác thuần túy, thông qua các thụ thể trên lưỡi, chỉ giúp mỗi người cảm nhận được các vị gồm mặn, ngọt, chua, đắng và umami (vị ngọt thịt). Vậy còn vị bạc hà, xoài, dưa lưới, dâu tây hay mâm xôi thì sao? Chúng ta hoàn toàn không có thụ thể "vị mâm xôi" trên lưỡi. Không có phép tính cộng nào của mặn - ngọt - chua - đắng có thể tạo ra vị trái cây. Ảnh: public domain.
Tiếp đến, phần lớn cái mà ta gọi là "hương vị" đến từ khứu giác. Tuy nhiên, đây không phải là việc hít ngửi mùi từ môi trường bên ngoài mà là quá trình các hợp chất mùi được giải phóng khi ta nhai hoặc nuốt, di chuyển từ vòm miệng lên mũi qua đường thông phía sau cổ họng (nasal pharynx). Xúc giác đóng vai trò kết dính, tạo nên sở thích của mỗi người về độ lỏng của lòng đỏ trứng hay độ mềm mịn tan chảy của chocolate. Ảnh: Grafissimo/DigitalVision Vectors via Getty Images.
Âm thanh cũng ảnh hưởng đến vị giác. Theo các nhà khoa học, tiếng ồn trắng của động cơ máy bay làm giảm khả năng cảm nhận vị mặn, ngọt và chua, nhưng lại không ảnh hưởng đến vị umami. Cà chua rất giàu umami. Đó là lý do tại sao nước ép cà chua có thể có vị nhạt nhẽo khi thưởng thức dưới mặt đất nhưng lại trở nên đậm đà, ngon miệng hơn khi uống ở độ cao khoảng 10.000m. Ảnh: gyaanology.com.
