Tiết lộ sốc về loài thú xơi tái khủng long 125 triệu năm trước

Giải mã

Tiết lộ sốc về loài thú xơi tái khủng long 125 triệu năm trước

Repenomamus là một loài động vật có vú sống vào thời kỳ khủng long, nổi bật với tập tính ăn thịt hiếm thấy và nhiều đặc điểm gây ngạc nhiên cho giới khoa học.

T.B (tổng hợp)
Tồn tại cách đây khoảng 125 triệu năm. Repenomamus sống trong kỷ Phấn Trắng sớm, tại khu vực nay là Trung Quốc, cùng thời với nhiều loài khủng long nổi tiếng. Ảnh: a-z-animals.com.
Thuộc nhóm Eutriconodonta đã tuyệt chủng. Repenomamus nằm trong một nhánh động vật có vú cổ đại gọi là Eutriconodonta, vốn đã biến mất hoàn toàn sau kỷ Phấn Trắng. Ảnh: fineartamerica.com.
Là loài thú ăn thịt cỡ lớn hiếm hoi. Trong khi phần lớn động vật có vú thời đó nhỏ bé và ăn côn trùng, Repenomamus lại là một loài săn mồi với kích thước vượt trội. Ảnh: amazon.com.
Có thể dài tới hơn 1 mét. Một số hóa thạch cho thấy Repenomamus có thể đạt chiều dài khoảng 1–1,3 mét, nặng tới 10–14 kg, lớn hơn hẳn các loài thú đương thời. Ảnh: twimg.com.
Có hàm răng khỏe và nhọn. Cấu trúc răng của Repenomamus thích hợp để xé thịt, với răng cửa và răng nanh phát triển mạnh, minh chứng cho lối sống ăn thịt. Ảnh: Smithsonian Magazine.
Hóa thạch tiết lộ chúng từng ăn thịt khủng long non. Các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch Repenomamus chứa xương của khủng long non Psittacosaurus, chứng minh chúng từng săn hoặc ăn thịt khủng long. Ảnh: Pinterest.
Được xem là bằng chứng về sự đa dạng của thú cổ đại. Sự tồn tại của Repenomamus cho thấy động vật có vú không chỉ nhỏ bé và yếu ớt trong thời kỳ khủng long, mà còn có loài săn mồi mạnh mẽ. Ảnh: dinopedia.online.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Repenomamus #động vật có vú cổ đại #khủng long non #ăn thịt khủng long #động vật thời kỳ Phấn Trắng #thú săn mồi cổ đại

