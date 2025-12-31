Hà Nội

Những hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ đầu tháng 1/2026

Giải mã

Những hiện tượng thiên văn kỳ thú bùng nổ đầu tháng 1/2026

Trong những ngày đầu tháng 1/2026, người yêu thiên văn có thể chiêm ngưỡng một số hiện tượng kỳ thú như siêu trăng, mưa sao băng Quadrantids...

Tâm Anh (TH)
Ngày 3/1/2026, người dân trên thế giới có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên trong năm. Vào ngày hôm ấy, Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện Trái đất so với Mặt trời, toàn bộ bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng. Thời điểm lý tưởng nhất để quan sát siêu trăng này là vào lúc 10:04 UTC (tức khoảng 17h chiều 3/1 tại Việt Nam). Ảnh: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images.
Lần trăng tròn này còn được các bộ lạc thổ dân châu Mỹ thời xưa gọi là Trăng Sói bởi đây là thời điểm giữa đông lạnh giá, khi nguồn thức ăn khan hiếm, bầy sói thường đói và ra khỏi hang hú nhiều hơn. Ảnh: Michael Andrew Just/Shutterstock.
Ngoài ra, siêu trăng này được biết đến với những tên gọi khác như Trăng Cũ và Trăng Sau Lễ Giáng Sinh. Đây là siêu trăng đầu tiên trong 3 siêu trăng của năm 2026. Mặt trăng sẽ ở gần điểm gần Trái đất nhất và có thể trông lớn hơn và sáng hơn bình thường một chút. Ảnh: eurokidsindia.com.
Đến đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1/2026, người dân trên thế giới có thể quan sát đỉnh điểm của mưa sao băng Quadrantids. Ảnh: Lamberto Sassoli.
Có nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2003 EH1 và được phát hiện từ năm 1825, mưa sao băng Quadrantids bùng nổ trên bầu trời từ ngày 28/12/2025 - 16/1/2026 và đỉnh điểm vào đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4/1/2026. Ảnh: Xue Bing–Costfoto/Future Publishing/Getty Images.
Theo các chuyên gia, đây là trận mưa sao băng khá lớn với tần suất có thể đạt 40 - 60 vệt sao băng/giờ khi đạt cực đại. Ảnh: livemint.com.
Năm 2026, thời điểm mưa sao băng Quadrantids đạt cực đại trùng với thời kỳ trăng tròn. Do đó, việc quan sát hiện tượng này sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: iStock.
Để có thể quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này một cách tốt nhất, mọi người hãy chọn thời điểm từ nửa đêm đến trước bình minh ngày 4/1, chọn nơi ít ánh sáng đèn và ít ô nhiễm không khí. Ảnh: Getty.
Mưa sao băng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường, không nhất thiết phải có thiết bị chuyên dụng. Tâm điểm trận mưa sao băng Quadrantids là tại chòm sao Mục Phu nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời. Ảnh: lifestyleasia.com.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
