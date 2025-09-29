Hà Nội

Loài vật giống sóc có thể là tổ tiên loài người

Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Sống vào thế Paleocene. Plesiadapis xuất hiện khoảng 58 đến 55 triệu năm trước, ngay sau khi khủng long tuyệt chủng, trong giai đoạn động vật có vú bắt đầu phát triển mạnh. Ảnh: researchgate.net.
Cấu trúc cơ thể giống sóc. Với thân hình nhỏ bé, bộ lông dày và cái đuôi dài, Plesiadapis có ngoại hình khá giống loài sóc hiện đại. Ảnh: googleusercontent.com.
Hàm răng độc đáo. Chúng sở hữu răng cửa dài và răng hàm thích nghi cho việc nghiền thức ăn thực vật, đặc điểm khiến nhiều nhà khoa học liên tưởng đến loài gặm nhấm. Ảnh: umich.edu.
Khả năng leo trèo tốt. Bàn tay và chân của Plesiadapis cho thấy chúng thích nghi với việc leo trèo trên cây, giúp tìm kiếm thức ăn và tránh kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn đa dạng. Chúng chủ yếu ăn lá, quả, hạt và có thể cả côn trùng, thể hiện sự linh hoạt trong cách khai thác nguồn thức ăn. Ảnh: eferrit.com.
Phân bố rộng rãi. Hóa thạch Plesiadapis được tìm thấy ở cả Bắc Mỹ và châu Âu, chứng tỏ chúng từng có phạm vi sinh sống rộng lớn. Ảnh: pikabu.ru.
Vai trò trong tiến hóa linh trưởng. Plesiadapis thường được coi là một trong những ứng cử viên sớm nhất cho tổ tiên của linh trưởng - nhóm động vật gồm cả con người, dù vẫn còn nhiều tranh luận. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch quan trọng cho nghiên cứu. Hóa thạch loài này, đặc biệt là hộp sọ và răng, giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu rõ hơn về sự chuyển tiếp từ động vật gặm nhấm sang linh trưởng cổ đại. Ảnh: wikimedia.org.
