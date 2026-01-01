Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

Thứ kỳ dị lộ ra sau lớp băng tan, con người không dám tin vào mắt mình

Các hiện vật cổ đại được phát hiện do băng tan ở Na Uy phản ánh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và nguy cơ mất đi các di sản quý giá.

Theo Thanh Huyền / Thanh Niên Việt

Việc băng tan trên các đỉnh núi cao ở Na Uy đã làm lộ ra những khám phá khảo cổ học đáng chú ý. Trong khi những phát hiện gần đây tại các khu vực khai quật này rất thú vị, bản thân hiện tượng băng tan lại chỉ ra một vấn đề lớn hơn.

Điều gì đang xảy ra?

Theo Live Science, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật khu vực Aurlandsfjellet từ tháng 8 và đã tìm thấy các hiện vật như một bẫy tuần lộc 1.500 năm tuổi, cũng như các ghim nhỏ và công cụ mà các nhà khoa học chưa hiểu hết ý nghĩa.

Những vật kỳ lạ được tìm thấy dưới lớp băng tan
Những vật kỳ lạ được tìm thấy dưới lớp băng tan

Nhà khảo cổ Leif Inge Åstveit được Live Science dẫn lời cho biết: "Đây là những hiện vật chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy trong các cuộc khai quật thông thường, bao gồm một mái chèo bằng gỗ thông và một chiếc ghim cài quần áo làm từ gạc hươu." Chiếc ghim này, được chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook bởi Secrets of the Ice, có hình dạng rất rõ ràng giống như một chiếc rìu thu nhỏ - ngụ ý rằng nó có thể là một loại vật trang trí hoặc công cụ.

Dù những khám phá này thú vị đến đâu, việc chúng xuất hiện sau hàng thế kỷ bị băng bao phủ lại là điều đáng lo ngại.

Tại sao sự xuất hiện của các phát hiện khảo cổ lại đáng lo ngại?

Nhiệt độ tăng cao, giống như những gì đang xảy ra tại địa điểm khảo cổ ở Na Uy, đang dẫn đến những điều kiện chưa từng có. Gần đây, băng vĩnh cửu tan chảy đã khiến nhiều cộng đồng rơi vào tình huống nguy hiểm.

Mặc dù các điều kiện cụ thể ở Bắc Cực như băng vĩnh cửu tan chảy, băng tan từ sông băng hoặc các tảng băng có những hậu quả tức thì đối với con người hoặc hệ sinh thái lân cận, nhưng tác động thực tế của nó lại lan rộng ra toàn hành tinh.

Lượng nước thừa có thể dẫn đến thủy triều dâng cao hơn trong các cơn bão, làm cho tác động của các sự kiện thời tiết như vậy trở nên tồi tệ hơn đối với nhà cửa hoặc các sinh vật ven biển. Có lẽ quan trọng nhất, việc ít băng ở các cực hơn khiến phần còn lại của địa cầu khó điều chỉnh nhiệt độ tăng cao hơn. Đây là một chu trình, vì những nhiệt độ tăng này dẫn đến các cơn bão hoặc các thảm họa thiên nhiên khác được tăng cường sức mạnh.

Mặc dù các cuộc khai quật khảo cổ như thế này có thể chỉ ra các vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như việc đốt nhiên liệu bẩn, vốn đang bơm nhiệt vào hành tinh, nhưng một số khám phá khảo cổ thực sự đã tiết lộ các giải pháp khí hậu.

Chỉ năm ngoái, các nhà khoa học đã phát hiện ra một mảnh gỗ 3.775 năm tuổi gần như giữ được toàn bộ lượng carbon trong khi bị chôn vùi trong đất sét - một chiến thuật mà họ tin rằng có thể được sao chép để loại bỏ loại khí gây nóng lên toàn cầu này khỏi Trái Đất.

thanhnienviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://thanhnienviet.vn/bang-tren-dinh-nui-tan-chay-de-lo-ra-nhung-thu-con-nguoi-khong-dam-tin-vao-mat-minh-209251202120122326.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExT3BRWHFkTUN0UDlKaDFpeXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5vIz55rDNBaotQz-xeklZmBsINN89Wceb2AoYtQ0fk5cM6IvhncPsC47lK0w_aem_IAFNAimi6P5-D8Jf89q3_Q
#Khám phá khảo cổ băng tan tại Na Uy #Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khảo cổ học #Hiện tượng băng vĩnh cửu tan chảy và hậu quả #Phát hiện đồ cổ từ lớp băng tan #Tác động toàn cầu của nhiệt độ tăng cao #Khám phá các giải pháp khí hậu từ khảo cổ

Bài liên quan

Giải mã

Phát hiện hợp chất mới trong keo ong Việt Nam mở ra tiềm năng dược liệu

Nghiên cứu phân lập 11 hợp chất, trong đó có 4 neolignan mới, giúp nâng cao giá trị keo ong và khám phá ứng dụng chống viêm tiềm năng.

Các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria đã tập trung phân tích thành phần hóa học của mật ong và keo ong từ ong mật Apis mellifera và các loài ong không ngòi đốt. Các mẫu keo ong trong nghiên cứu được thu thập tại khu vực Kon Ka Kinh (Gia Lai).

Xem chi tiết

Giải mã

Top loài vật kỳ thú được phát hiện năm 2025

Năm 2025 đánh dấu nhiều khám phá sinh học ấn tượng, khi các loài động vật mới tiếp tục mở rộng hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên.

Cá bám đá (Supradiscus varidiscus). Được phát hiện tại lưu vực sông Lô, Việt Nam. Loài cá này có chiếc miệng biến đổi thành đĩa hút cực mạnh để bám vào đá trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: researchgate.net.
Cá bám đá (Supradiscus varidiscus). Được phát hiện tại lưu vực sông Lô, Việt Nam. Loài cá này có chiếc miệng biến đổi thành đĩa hút cực mạnh để bám vào đá trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: researchgate.net.
Ong &quot;Gấu bông&quot; (Habropoda pierwolae). Một loài ong mới từ Việt Nam với lớp lông dày đặc và ngoại hình tròn trịa đặc trưng, thuộc giống ong đào đất. Ảnh: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam.
Ong "Gấu bông" (Habropoda pierwolae). Một loài ong mới từ Việt Nam với lớp lông dày đặc và ngoại hình tròn trịa đặc trưng, thuộc giống ong đào đất. Ảnh: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam.
Xem chi tiết

Giải mã

Khám phá sinh vật phóng điện từng khiến người Hy Lạp cổ săn lùng

Cá đuối điện (bộ Torpediniformes) là nhóm sinh vật biển độc đáo, nổi tiếng với khả năng tạo ra dòng điện sinh học mạnh mẽ.

Có cơ quan phát điện đặc biệt trong cơ thể. Cá đuối điện sở hữu hai cơ quan điện nằm hai bên đầu, được cấu tạo từ hàng nghìn tế bào điện giúp tạo ra dòng điện đủ mạnh để làm choáng con mồi. Ảnh: Pinterest.
Có cơ quan phát điện đặc biệt trong cơ thể. Cá đuối điện sở hữu hai cơ quan điện nằm hai bên đầu, được cấu tạo từ hàng nghìn tế bào điện giúp tạo ra dòng điện đủ mạnh để làm choáng con mồi. Ảnh: Pinterest.
Cường độ điện có thể rất lớn. Một số loài cá đuối điện có khả năng phát ra dòng điện lên tới vài trăm volt, đủ khiến cá lớn hoặc kẻ thù tiềm năng mất khả năng phản kháng. Ảnh: Pinterest.
Cường độ điện có thể rất lớn. Một số loài cá đuối điện có khả năng phát ra dòng điện lên tới vài trăm volt, đủ khiến cá lớn hoặc kẻ thù tiềm năng mất khả năng phản kháng. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới