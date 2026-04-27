Sự kỳ diệu của đường mòn Hồ Chí Minh dưới góc nhìn logistics hiện đại

Giữa tự nhiên khắc nghiệt và bom đạn khốc liệt, đường mòn Hồ Chí Minh hiện lên như một kỳ tích logistics, nơi ý chí con người vượt qua mọi giới hạn công nghệ.

Thanh Bình

Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, hiếm có hệ thống hậu cần nào vừa phức tạp vừa có sức sống bền bỉ như đường mòn Hồ Chí Minh. Được xây dựng và vận hành trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mạng lưới này không chỉ là tuyến vận tải quân sự mà còn là minh chứng sống động cho khả năng tổ chức, thích ứng và tối ưu hóa nguồn lực trong điều kiện cực kỳ hạn chế. Nếu nhìn dưới lăng kính logistics hiện đại, đường mòn Hồ Chí Minh có thể được xem như một “chuỗi cung ứng phi truyền thống” với nhiều đặc điểm vượt xa thời đại.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất là thiết kế mạng lưới phân tán và linh hoạt. Không giống các tuyến vận tải truyền thống phụ thuộc vào một hành lang cố định, hệ thống đường mòn Trường Sơn được tổ chức thành nhiều nhánh đan xen, liên tục thay đổi để tránh sự phát hiện và phá hoại. Từ góc nhìn logistics, đây là một mô hình dự phòng mạng lưới (network redundancy) giúp giảm thiểu rủi ro khi một tuyến bị gián đoạn. Khi một đoạn đường bị đánh phá, các tuyến khác có thể nhanh chóng thay thế, đảm bảo dòng chảy vật tư không bị tê liệt. Khái niệm này ngày nay được áp dụng rộng rãi trong quản trị chuỗi cung ứng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc.

Dàn xe tải của Đại đội 9 – Bộ đội Vận tải anh hùng, một trong những đơn vị xe cơ giới đầu tiên vượt Trường Sơn. Hình ảnh chụp lại từ Bảo tàng TP HCM.

Bên cạnh đó, khả năng đa phương thức vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh cũng thể hiện tư duy logistics tiên tiến. Hàng hóa được vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau: Gùi thồ, xe đạp thồ, xe tải, thuyền bè và cả hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu.

Sự kết hợp linh hoạt này tương đương với mô hình vận tải đa phương thức (multimodal transport) trong logistics hiện đại, nơi các phương thức vận tải được tích hợp để tối ưu hóa chi phí và thời gian. Trong điều kiện thiếu thốn phương tiện cơ giới, việc tận dụng sức người và cải tiến các công cụ thô sơ như xe đạp thồ có thể chở hàng trăm kilogram đã cho thấy khả năng sáng tạo vượt bậc.

Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là quản lý tồn kho và phân phối. Dọc theo tuyến đường, các kho trung chuyển được bố trí hợp lý, tạo thành một mô hình trung tâm – vệ tinh (hub-and-spoke) sơ khai. Hàng hóa không được vận chuyển liên tục từ điểm đầu đến điểm cuối mà được chia nhỏ, lưu trữ tạm thời và phân phối theo từng chặng. Điều này giúp giảm áp lực lên từng đoạn tuyến và tăng tính linh hoạt trong điều phối. Trong logistics hiện đại, mô hình này được sử dụng rộng rãi trong các mạng lưới phân phối toàn cầu, nơi các trung tâm trung chuyển đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa dòng hàng.

Các chiến sĩ công binh thuộc Tiểu đoàn 25, Binh trạm 31, trực hướng dẫn và phân luồng xe tại ngã ba thuộc Km 0 trục đường tránh Bắc Xiêng Khoảng đi Xóm Péng, đảm bảo cho chiến dịch vận tải trên đường Trường Sơn, tháng 11/1968. Hình ảnh chụp lại từ Bảo tàng TP HCM.

Khả năng duy trì hoạt động liên tục trong điều kiện bị tấn công liên tục cũng là một điểm đáng kinh ngạc. Đường mòn Hồ Chí Minh phải đối mặt với các chiến dịch ném bom quy mô lớn, nhưng hệ thống vẫn không ngừng hoạt động. Từ góc nhìn logistics, đây là minh chứng cho khả năng phục hồi và thích ứng.

Các đơn vị vận tải và công binh có thể sửa chữa cầu đường trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ trong vài giờ sau khi bị phá hủy. Việc tổ chức lực lượng phân tán, kết hợp với tinh thần kỷ luật cao, đã tạo nên một hệ thống có khả năng tự tái cấu trúc nhanh chóng.

Công nghệ, dù ở mức độ thô sơ, cũng đóng vai trò quan trọng. Hệ thống thông tin liên lạc, dù không hiện đại, vẫn đủ để điều phối hoạt động trên một mạng lưới rộng lớn. Đặc biệt, việc xây dựng đường ống dẫn nhiên liệu xuyên rừng núi là một bước tiến đáng kể, giúp giảm phụ thuộc vào vận tải đường bộ và tăng hiệu quả cung ứng.

Nếu so sánh với các chuỗi cung ứng hiện đại sử dụng công nghệ số và tự động hóa, thì đường mòn Hồ Chí Minh cho thấy rằng yếu tố con người – từ tổ chức, kỷ luật đến sáng tạo – có thể bù đắp rất nhiều cho hạn chế về công nghệ.

Vũ khí, đạn dược được các chiến sĩ bộ đội chuyển đến tận tay các đơn vị chiến đấu trong Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào. Hình ảnh chụp lại từ Bảo tàng TP HCM.

Một yếu tố cốt lõi khác là quản trị rủi ro. Trong môi trường chiến tranh, rủi ro không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ đối phương. Việc ngụy trang tuyến đường, vận chuyển vào ban đêm, phân tán lực lượng và sử dụng các tuyến đường thay thế là những biện pháp giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Đây chính là những nguyên tắc cơ bản của quản trị rủi ro trong logistics hiện đại, nơi doanh nghiệp phải đối mặt với các gián đoạn như thiên tai, xung đột hay biến động thị trường.

Cuối cùng, điểm mấu chốt là yếu tố con người – nền tảng của toàn bộ hệ thống. Hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong và dân công đã tham gia vận hành tuyến đường trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Từ góc nhìn logistics, đây là một lực lượng lao động có tính kỷ luật cao, được tổ chức chặt chẽ và có khả năng làm việc trong môi trường áp lực lớn. Chính con người, chứ không phải công nghệ, là yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống.

Khi so sánh với các chuỗi cung ứng hiện đại, đường mòn Hồ Chí Minh có thể thiếu các công cụ công nghệ tiên tiến, nhưng lại sở hữu những nguyên tắc cốt lõi mà bất kỳ hệ thống logistics nào cũng cần: Tính linh hoạt, khả năng dự phòng, tối ưu hóa nguồn lực và quản trị rủi ro. Điều làm nên sự “kỳ diệu” của hệ thống này không chỉ là quy mô hay độ bền bỉ, mà còn bởi cách nó vận hành hiệu quả trong một môi trường khắc nghiệt.

Nhìn lại, đường mòn Hồ Chí Minh không chỉ là một phần của lịch sử quân sự mà còn là một “bài học sống” về logistics. Trong bối cảnh thế giới ngày nay đối mặt với nhiều gián đoạn chuỗi cung ứng, từ đại dịch đến xung đột địa chính trị, những nguyên tắc được thể hiện qua tuyến đường này vẫn còn nguyên giá trị. Đó là lời nhắc nhở rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, khả năng tổ chức và thích ứng của con người vẫn là yếu tố quyết định trong mọi hệ thống logistics.

Kho tri thức

10 sự thật bất ngờ ít người biết về Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập – nơi chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng mang tính biểu tượng của cuộc kháng chiến chống Mỹ - ẩn chứa nhiều câu chuyện không phải ai cũng tường tận.

 1. Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ. Ngô Viết Thụ là người Việt đầu tiên đạt giải Khôi nguyên La Mã (Prix de Rome) danh giá trong lĩnh vưc kiến trúc. Thiết kế của Dinh Độc Lập của ông là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây hiện đại và tinh thần phương Đông
Chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ

Đầu năm 1973, được sự hậu thuẫn của Mỹ, ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đã trắng trợn vi phạm Hiệp định Paris, gấp rút điều chỉnh thế bố trí chiến lược trên toàn miền Nam.

Trước tình hình đó, tháng 3/1974, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) quyết định: “Tiếp tục đẩy mạnh tiến công đánh bại một bước quan trọng kế hoạch bình định lấn chiếm phân tuyến của địch, giành dân, giành quyền làm chủ ở vùng đồng bằng và vùng ven đông dân, nhiều của; từng bước đưa phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị tiến lên; đồng thời, chuẩn bị lực lượng, cơ sở, tạo điều kiện và thời cơ đẩy tới cao trào cách mạng”. Trên địa bàn Khu 5, thực hiện chủ trương của QUTƯ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 chủ trương đẩy mạnh tác chiến tiêu diệt một số chi khu quận lỵ kiên cố của địch... hoàn thành những “quả đấm chủ lực” mạnh đánh vỡ từng đoạn phòng ngự của địch ở chiến trường giáp ranh đồng bằng, mở rộng vùng giải phóng; đồng thời quyết định mở Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức do đồng chí Chu Huy Mân làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, đồng chí Nguyễn Chánh làm Phó tư lệnh.

Nhiệm vụ của chiến dịch nhằm tiêu diệt, làm tan rã và bắt gọn toàn bộ lực lượng quân ở khu vực Nông Sơn-Trung Phước và Thượng Đức, giải phóng dân. Tiến công đánh chiếm một số mục tiêu quan trọng trên chính diện phòng ngự ở Tây Nam Quế Sơn để mở rộng vùng giải phóng; giải tỏa, kéo, thu hút và kèm giữ lực lượng cơ động địch, tạo sơ hở ở nông thôn, đồng bằng cho địa phương đánh phá bình định, giành dân, giành quyền làm chủ được thuận lợi. Tư tưởng chỉ đạo “Bí mật, bất ngờ, chuẩn bị chu đáo, tập trung lực lượng hợp lý, đánh thắng trận đầu, trận then chốt, tiêu diệt gọn, hiệu suất chiến đấu cao”. Trải qua quá trình chiến đấu (từ ngày 18/7 đến 25/8/1974), với nhiều hy sinh, tổn thất, Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức đã giành thắng lợi. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bộ đội và nhân dân địa phương kéo pháo lên đỉnh đồi bắn vào chi khu Thượng Đức (Quảng Nam), năm 1974. Ảnh tư liệu

Thứ nhất, thắng lợi của chiến dịch góp phần làm phá sản kế hoạch bình định, lấn chiếm của địch; tiếp tục mở rộng và giữ vững vùng giải phóng của ta trên địa bàn Khu 5.

Với thắng lợi của Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức, ta tiêu diệt hai cụm cứ điểm chi khu, quận lỵ, diệt và bức hàng 151 cứ điểm khác, phá 78 ấp và khu dồn dân; giải phóng Nông Sơn-Trung Phước, Thượng Đức, Tây Nam Quế Sơn, Tây Bắc Tam Kỳ; làm chủ 117.000 dân. Quân ta đã xóa bỏ một mắt xích phòng ngự vững chắc của địch, phá tan “cánh cửa thép”, uy hiếp trực tiếp phía Tây Nam Đà Nẵng.

Phối hợp với Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức, quân và dân các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đã tích cực đánh địch, khiến hệ thống kìm kẹp của địch bị phá vỡ từng mảng lớn; kế hoạch lấn chiếm để phân vùng ở đồng bằng ven biển của chúng bị thất bại về cơ bản; hệ thống phòng ngự và các cứ điểm then chốt trong tuyến phòng ngự vòng ngoài cũng bị phá vỡ ở từng khu vực. Bộ đội địa phương và du kích hỗ trợ quần chúng phá ấp, “diệt 6 đồn, bức rút 8 chốt, phá 6 khu dồn dân, đưa 3.700 dân trở về làng cũ. Đại đội 2 (Duy Xuyên) và các tổ vũ trang tiến công khu dồn Xuyên Quang (Nam cầu Câu Lâu), diệt hội đồng xã và 6 dân vệ, hỗ trợ cho hơn 4.000 quần chúng ở Nam Đường 104 nổi dậy giành quyền làm chủ”.

Với những thắng lợi trên, Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần trực tiếp đánh bại “Kế hoạch bình định 3 năm 1973-1975” và âm mưu “tràn ngập lãnh thổ” của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn; mở rộng và giữ vững vùng giải phóng; tạo ra những điều kiện thuận lợi cho kế hoạch tiến công năm 1975 trên địa bàn Khu 5.

Thứ hai, Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức góp phần tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, tạo tương quan lực lượng có lợi để ta tiếp tục giành những thắng lợi quyết định.

Với cách đánh sáng tạo, tinh thần chiến đấu anh dũng và quả cảm, kết thúc chiến dịch, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 10.000 tên địch (bắt 2.338 tên), thu 2.106 súng (có 4 khẩu pháo 105mm), 24 xe quân sự và nhiều vũ khí, đạn dược, trang bị, phương tiện quân sự. Sau Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức, cơ quan tham mưu chiến lược đã nắm và đánh giá chính xác về khả năng của ngụy quân Sài Gòn, phân tích sâu sắc, cụ thể hơn về tương quan lực lượng giữa địch và ta trên chiến trường; trong đó có khả năng can thiệp quân sự trở lại của đế quốc Mỹ. Đánh giá về điều này, Đại tướng Văn Tiến Dũng khẳng định: “Khả năng chiến đấu của bộ đội chủ lực cơ động của ta đã hơn hẳn quân chủ lực cơ động của địch. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối, so sánh lực lượng đã thay đổi, ta mạnh lên, địch yếu đi”.

Thứ ba, Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức khẳng định bước trưởng thành về trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng của bộ đội chủ lực, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa bộ đội chủ lực với LLVT địa phương.

Lực lượng chủ lực đã tổ chức hiệu quả công tác hiệp đồng binh chủng đánh tiêu diệt địch và giải phóng những chi khu, quận lỵ, cụm cứ điểm, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng nhiều đơn vị địch tăng viện; thu hút, căng kéo, kìm giữ lực lượng chủ lực địch, tạo thế và hỗ trợ cho bộ đội địa phương, du kích, đội công tác và phong trào nổi dậy của quần chúng, áp đảo địch, mở mảng, giành dân, tiêu diệt, bức rút, bức hàng đồn bốt, phá khu dồn, giành quyền làm chủ. LLVT địa phương luôn tạo điều kiện cho chủ lực tập trung lực lượng vào mục tiêu chủ yếu, trận then chốt, buộc địch phải phân tán lực lượng, bị động đối phó với thế trận của ta.

Trong quá trình tác chiến, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật đạt hiệu quả cao. Điển hình như khi tiến công Thượng Đức, các đơn vị chủ lực đã phối hợp với LLVT địa phương hình thành thế bao vây, chia cắt, cô lập Thượng Đức; lực lượng phòng không, pháo binh tổ chức chi viện hiệu quả cho Sư đoàn 304 đánh địch. Kết quả, ta đã bắn rơi 13 máy bay, bắn cháy 3 xe M-113 và tiêu diệt nhiều hỏa điểm, lô cốt địch. Bộ tư lệnh Quân khu 5 còn chỉ đạo các đơn vị chủ lực, LLVT địa phương đánh kho bom sân bay Đà Nẵng, đẩy mạnh các hoạt động tiến công địch ở khu vực Quế Sơn, Nghĩa Hành, nhằm chia lửa với Nông Sơn, Thượng Đức, góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch.

LLVT địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ lực, tham gia diệt trừ ác ôn và làm tan rã các lực lượng địch ở khu vực Nông Sơn-Trung Phước, Thượng Đức, phá các khu dồn, tổ chức và ổn định mọi mặt sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời, mở các đợt hoạt động đánh vào sau lưng địch và trong lòng địch, nhất là đánh phá giao thông, đánh vào sân bay Đà Nẵng, Chu Lai... đẩy mạnh các hoạt động trong thành phố, khiến hậu phương địch bị xáo trộn. Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức khẳng định bước trưởng thành của bộ đội chủ lực và LLVT địa phương về trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, cũng như đánh tiêu diệt gọn quân địch.

Thứ tư, Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức được coi là một trong những “trận đánh lớn”. Lần đầu tiên trên chiến trường Khu 5, ta chọc thủng “cánh cửa thép” phía Tây Nam Đà Nẵng. Ngay sau đó, với mục đích tái chiếm Thượng Đức, các đơn vị dù-lực lượng tinh nhuệ của ngụy quân Sài Gòn cũng bị đánh quỵ.

Cùng với những thắng lợi trên các chiến trường miền Nam nửa cuối năm 1974, Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức chứng tỏ: “Địch không còn khả năng chiếm lại các vị trí đã mất. Quân ta có đủ khả năng tiến công tiêu diệt quân địch”. Mặt khác, Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức có giá trị “thăm dò phản ứng” của Mỹ sau khi rút quân khỏi miền Nam Việt Nam và bước đầu khẳng định khả năng và mức độ can thiệp trở lại của Mỹ là không khả thi. Thắng lợi của quân và dân ta trong Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức năm 1974 là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị, QUTƯ và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhận định: “Quân chủ lực nguỵ không thể đương đầu nổi với quân chủ lực ta”. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực tiễn, đặc biệt là sau thắng lợi của Chiến dịch Phước Long cuối năm 1974, đầu 1975), tại Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 và nếu thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Hiện nay, việc nghiên cứu và tìm ra những vấn đề mới nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, ý nghĩa của Chiến thắng Nông Sơn-Thượng Đức trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung vẫn là những yêu cầu mang tính thời sự. Đó cũng là hành động thiết thực để tri ân, tôn vinh đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và rút ra những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ đội Cụ Hồ - Biểu tượng sức mạnh và nhân văn trong lòng giới trẻ

Sức hút của hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ đối với giới trẻ không chỉ nằm ở quá khứ hào hùng, mà còn ở sự lan tỏa những giá trị cốt lõi trong bối cảnh mới.

Trong dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại, khi các giá trị toàn cầu hóa, công nghệ số và văn hóa đại chúng tác động mạnh mẽ tới tư duy, lối sống của thanh niên, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ vẫn giữ được sức hút bền bỉ, thậm chí ngày càng lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ. Nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, nhìn lại sức hấp dẫn đặc biệt ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là cách nhận diện những giá trị trường tồn của lịch sử đang tiếp tục phát huy sức sống trong hiện tại.

Trước hết, sức hút của hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử và tinh thần dân tộc. Được hun đúc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, hình tượng người Bộ đội Cụ Hồ gắn liền với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Với giới trẻ hôm nay, dù không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng thông qua sách giáo khoa, phim ảnh, bảo tàng, di tích lịch sử hay các câu chuyện truyền miệng trong gia đình, hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ vẫn hiện lên như một biểu tượng cao đẹp của sự hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do của dân tộc.

