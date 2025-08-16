Hà Nội

Startup AI 3 năm tuổi muốn mua Chrome giá 34,5 tỷ USD

Số hóa

Startup AI 3 năm tuổi muốn mua Chrome giá 34,5 tỷ USD

Perplexity AI bất ngờ đề nghị mua lại Google Chrome với 34,5 tỷ USD, nhưng khả năng thương vụ thành công được các chuyên gia đánh giá là rất thấp.

Perplexity AI, startup AI mới chỉ 3 năm tuổi, vừa gây sốc khi đề nghị mua Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD tiền mặt.
Con số này vượt xa định giá hiện tại của chính Perplexity, vốn chỉ khoảng 14-18 tỷ USD.
Đề xuất xuất hiện khi Google đang chịu áp lực pháp lý buộc phải tách Chrome khỏi Alphabet.
Chrome hiện có hơn 3 tỷ người dùng và là nguồn dữ liệu quý giá cho hoạt động quảng cáo của Google.
Aravind Srinivas, người đứng đầu Perplexity cho biết nhiều quỹ đầu tư sẵn sàng tài trợ toàn bộ thương vụ.
Perplexity cam kết giữ mã nguồn mở và đầu tư 3 tỷ USD trong hai năm nếu mua được Chrome.
Tuy nhiên, giới pháp lý cho rằng khả năng thành công rất thấp do quy trình kháng cáo kéo dài. (Ảnh: AllAboutAI.com)
Google khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để giữ Chrome, vốn là trụ cột trong chiến lược AI của hãng.
#Perplexity AI #Google Chrome #thương vụ mua bán #định giá startup #AI và công nghệ #Google Chrome bị tách

