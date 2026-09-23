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[SPOTLIGHT] TPHCM giải ngân 85.000 tỷ đồng, dự án hạ tầng khởi công mới

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[SPOTLIGHT] TPHCM giải ngân 85.000 tỷ đồng, dự án hạ tầng khởi công mới

TPHCM giải ngân gần 85.000 tỷ đồng trong 8 tháng, đạt 60% kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành 100% vào cuối năm.

Minh Quân - Hà Anh
#Giải ngân đầu tư công #Dự án hạ tầng TPHCM #Vốn đầu tư công #Khởi công dự án #Chính quyền TPHCM

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