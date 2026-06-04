Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Sacombank thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City tại Đồng Nai

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Sacombank thu giữ 507 sổ đỏ dự án Viva City tại Đồng Nai

Sacombank chuẩn bị thu giữ 507 sổ đỏ của dự án Viva City do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ, trong bối cảnh công ty lỗ hơn 1.268 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu giữ sổ đỏ dự án Viva City #Ngân hàng Sacombank thu hồi tài sản #LDG mất khả năng trả nợ #Tình hình tài chính LDG #Ảnh hưởng dự án bất động sản

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT