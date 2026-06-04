Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Tài chính 148 triệu đồng mua ôtô điện Nano S05 hay Honda SH 350i?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tài chính 148 triệu đồng mua ôtô điện Nano S05 hay Honda SH 350i?

Với mức giá chỉ 148 triệu, Nano S05 không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe điện mini mà còn bước thẳng vào vùng giá của xe ga Honda SH 350i hay Vespa GTS Super.

Nguyễn Anh
Nano S05 là mẫu ôtô điện mini nội đô do TMT Motors lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Nổi bật với giá khởi điểm siêu rẻ chỉ 148 triệu đồng, chiếc microcar 2 chỗ này được thiết kế như một giải pháp thay thế xe máy an toàn, dễ luồn lách trong các ngõ hẹp và không sợ mưa nắng.
Nano S05 là mẫu ôtô điện mini nội đô do TMT Motors lắp ráp và phân phối tại Việt Nam. Nổi bật với giá khởi điểm siêu rẻ chỉ 148 triệu đồng, chiếc microcar 2 chỗ này được thiết kế như một giải pháp thay thế xe máy an toàn, dễ luồn lách trong các ngõ hẹp và không sợ mưa nắng.
Nano S05 tại Việt Nam sở hữu thông số 2.400 x 1.380 x 1.580 mm. Mẫu xe này lớn hơn đáng kể so với một chiếc xe tay ga như Honda SH 350i (2.160 x 743 x 1.161 mm), nhưng vẫn nhỏ gọn hơn nhiều so với VinFast VF 3 có kích thước 3.190 x 1.679 x 1.622 mm.
Nano S05 tại Việt Nam sở hữu thông số 2.400 x 1.380 x 1.580 mm. Mẫu xe này lớn hơn đáng kể so với một chiếc xe tay ga như Honda SH 350i (2.160 x 743 x 1.161 mm), nhưng vẫn nhỏ gọn hơn nhiều so với VinFast VF 3 có kích thước 3.190 x 1.679 x 1.622 mm.
Theo công bố của nhà sản xuất, Nano S05 có phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng chỉ di chuyển khoảng 10-20 km mỗi ngày.
Theo công bố của nhà sản xuất, Nano S05 có phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng chỉ di chuyển khoảng 10-20 km mỗi ngày.
Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, Nano S05 mang đến trải nghiệm khác biệt so với xe máy nhờ cabin kín giúp hạn chế nắng nóng, mưa gió, khói bụi và tiếng ồn. Xe cũng được trang bị điều hòa, cửa kính chỉnh điện và một số tiện nghi vốn chỉ xuất hiện trên ôtô.
Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, Nano S05 mang đến trải nghiệm khác biệt so với xe máy nhờ cabin kín giúp hạn chế nắng nóng, mưa gió, khói bụi và tiếng ồn. Xe cũng được trang bị điều hòa, cửa kính chỉnh điện và một số tiện nghi vốn chỉ xuất hiện trên ôtô.
Nano S05 không hướng đến việc thay thế ôtô hay xe máy hoàn toàn. Mẫu xe này dường như nhắm tới nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ xe máy lên một phương tiện an toàn và tiện nghi hơn cho việc đi lại hàng ngày.
Nano S05 không hướng đến việc thay thế ôtô hay xe máy hoàn toàn. Mẫu xe này dường như nhắm tới nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ xe máy lên một phương tiện an toàn và tiện nghi hơn cho việc đi lại hàng ngày.
Trong khi Honda SH vẫn giữ lợi thế về sự cơ động, dễ đỗ xe và tính thực dụng trong môi trường giao thông đông đúc, sở hữu mạng lưới hơn 800 cửa hàng HEAD trên toàn quốc, giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tìm kiếm phụ tùng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đây là lợi thế mà các dòng xe mới như Nano S05 sẽ cần thêm thời gian để xây dựng tại thị trường Việt Nam.
Trong khi Honda SH vẫn giữ lợi thế về sự cơ động, dễ đỗ xe và tính thực dụng trong môi trường giao thông đông đúc, sở hữu mạng lưới hơn 800 cửa hàng HEAD trên toàn quốc, giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc tìm kiếm phụ tùng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Đây là lợi thế mà các dòng xe mới như Nano S05 sẽ cần thêm thời gian để xây dựng tại thị trường Việt Nam.
Đặc biệt, Honda SH còn là một trong những mẫu xe tay ga giữ giá tốt tại thị trường Việt Nam. Sau vài năm sử dụng, giá trị chuyển nhượng thường không giảm quá sâu như nhiều phương tiện mới xuất hiện trên thị trường.
Đặc biệt, Honda SH còn là một trong những mẫu xe tay ga giữ giá tốt tại thị trường Việt Nam. Sau vài năm sử dụng, giá trị chuyển nhượng thường không giảm quá sâu như nhiều phương tiện mới xuất hiện trên thị trường.
Nhiều người dùng đánh giá Nano S05 vẫn mang lại giá trị riêng nhờ khả năng che mưa che nắng, có cabin bảo vệ người ngồi bên trong và tạo cảm giác an toàn hơn xe máy trong những va chạm thông thường.
Nhiều người dùng đánh giá Nano S05 vẫn mang lại giá trị riêng nhờ khả năng che mưa che nắng, có cabin bảo vệ người ngồi bên trong và tạo cảm giác an toàn hơn xe máy trong những va chạm thông thường.
Trong điều kiện giao thông thường xuyên ùn tắc tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, tốc độ di chuyển không còn là yếu tố quá khác biệt. Khi đó, một chiếc xe nhỏ gọn có điều hòa, cửa kính và khả năng tránh nắng mưa như Nano S05 có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều người dùng đô thị.
Trong điều kiện giao thông thường xuyên ùn tắc tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, tốc độ di chuyển không còn là yếu tố quá khác biệt. Khi đó, một chiếc xe nhỏ gọn có điều hòa, cửa kính và khả năng tránh nắng mưa như Nano S05 có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều người dùng đô thị.
TMT cho biết giá bán của Nano S05 từ 148 triệu đồng, thấp hơn đôi chút mẫu xe ga cao cấp Honda SH 350i (từ 151,2 triệu đồng). Khi bán ra, Nano S05 là mẫu ôtô giá rẻ nhất thị trường Việt. Nhỉnh hơn đôi chút có dòng Bestune Xiaoma (199 triệu đồng) và VinFast Minio Green (269 triệu đồng).
TMT cho biết giá bán của Nano S05 từ 148 triệu đồng, thấp hơn đôi chút mẫu xe ga cao cấp Honda SH 350i (từ 151,2 triệu đồng). Khi bán ra, Nano S05 là mẫu ôtô giá rẻ nhất thị trường Việt. Nhỉnh hơn đôi chút có dòng Bestune Xiaoma (199 triệu đồng) và VinFast Minio Green (269 triệu đồng).
Video: Giới thiệu xe mini điện Nano S05 giá siêu rẻ.
Nguyễn Anh
#Nano S05 giá siêu rẻ #Nano S05 từ 148 triệu đồng #Nano S05 hay Honda SH 350i #mua ôtô điện Nano S05 hay Honda SH #Honda SH 350i hay Vespa GTS Super #giá của xe ga Honda SH 350i

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT