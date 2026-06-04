[GALLERY] Tài chính 148 triệu đồng mua ôtô điện Nano S05 hay Honda SH 350i?

Với mức giá chỉ 148 triệu, Nano S05 không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe điện mini mà còn bước thẳng vào vùng giá của xe ga Honda SH 350i hay Vespa GTS Super.
Sacombank chuẩn bị thu giữ 507 sổ đỏ của dự án Viva City do LDG vi phạm nghĩa vụ trả nợ, trong bối cảnh công ty lỗ hơn 1.268 tỷ đồng.
Jennifer Phạm có 3 con với doanh nhân Đức Hải cùng con trai Bảo Nam từ hôn nhân trước. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn giữ sức hút trong showbiz.
Màn hình OLED trên iPhone là một trong những công nghệ hiển thị tốt nhất thế giới, nhưng ít ai biết Samsung mới là đối tác góp công lớn tạo nên tính năng này.
Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Mỹ và công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với đời cũ.
Nhiều người dùng iPhone đang lãng phí hàng chục GB bộ nhớ mà không hề hay biết. Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể lấy lại dung lượng đáng kể.
Honda Việt Nam (HVN) chính thức mở bán mẫu xe máy điện Honda CUV e: từ ngày 04/6/2026 và Honda UC3 từ tháng 7/2026, đồng thời triển khai hệ thống Trạm đổi pin.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như đời cũ, Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan được nâng cấp mạnh mẽ về mặt trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất cân nhắc các phương án để sớm có quyết định riêng và tiêu tiền không phải nghĩ nhiều.
Không chỉ tái xuất World Cup 2026 với vai trò bình luận viên cho FOX Sports, Zlatan Ibrahimović còn gây chú ý bởi bộ sưu tập Rolex đắt giá.
Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.
Loại sơn gây nhiễu này dường như được thiết kế nhằm đánh lạc hướng các hệ thống ngắm mục tiêu bằng AI, trong bối cảnh UAV ngày càng trở thành mối đe dọa lớn.
Facebook vẫn miễn phí nhưng Meta đang tung nhiều gói thuê bao với dấu xác minh, bảo mật và AI, mở ra cuộc đua mới ngoài doanh thu quảng cáo.
Giữa nắng nóng miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế miệt mài huấn luyện các phương án cứu nạn dưới nước.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce vừa ra mắt Spectre Series II, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu coupe thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.
Nhiều Smart TV sở hữu màn hình xuất sắc nhưng âm thanh chưa tương xứng. Đây là những giải pháp giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí tại nhà.
Mẫu MPV cỡ trung Suzuki Landy 2026 mới đã loại bỏ tùy chọn động cơ xăng thông thường, chỉ còn hệ truyền động hybrid, đồng thời bổ sung phiên bản 8 chỗ ngồi.
Hóa đơn tiền điện mùa hè tăng vọt có thể bắt nguồn từ những lỗi ẩn trong điều hòa mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua suốt thời gian dài.
Hãng xe Toyota vừa chính thức giới thiệu GRMN Corolla 2027, phiên bản hiệu năng cao nhất từng được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla.
Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đồng thời duy trì hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu.
Với hạ tầng nâng cấp toàn diện và sức chứa hơn 45.000 chỗ, BMO Field đã hoàn tất chuẩn bị để viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá Canada tại World Cup 2026.
Giữa nhịp sống hối hả, việc làm và thu nhập của người lao động còn nhiều khó khăn, những tô bún bò "0 đồng" góp phần sẻ chia và đầy ấm áp...