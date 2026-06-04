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[VIDEO] Hà Nội đề xuất xây dựng vành đai 5 rộng 120 m, cao tốc 8 làn xe

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất xây dựng vành đai 5 rộng 120 m, cao tốc 8 làn xe

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch vành đai 5, mở rộng thành cao tốc 8 làn xe, nhằm nâng cao hạ tầng giao thông thủ đô.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội #Vành đai 5 mở rộng và quy hoạch mới #Dự án cao tốc 8 làn xe #Điều chỉnh quy hoạch đô thị Hà Nội #Đề xuất nâng cấp mặt cắt đường

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