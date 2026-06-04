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[SPOTLIGHT] Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 35 triệu đồng/lượng

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[SPOTLIGHT] Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 35 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC lao dốc hơn 32 triệu đồng so với đỉnh lịch sử cuối tháng 1, khiến người mua chịu lỗ lớn trên thị trường vàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá vàng giảm mạnh #Ảnh hưởng đến người mua vàng #Biến động giá vàng SJC #Lỗ lớn từ đầu năm #Thị trường vàng trong nước

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