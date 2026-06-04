[SPOTLIGHT] Lãi suất ngân hàng tháng 6: Gửi tiền ở đâu lãi cao nhất?

Khám phá các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất tháng 6, với mức lên tới 7%/năm từ MBV, LPBank, PGBank và VIB.