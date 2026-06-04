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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đa dạng nguồn thu

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[SPOTLIGHT] Doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng đa dạng nguồn thu

Các doanh nghiệp bất động sản như Hoàng Quân, TTC Land, Khang Điền và An Gia mở rộng sang khu công nghiệp, văn phòng và nhà ở thương mại.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển hướng doanh nghiệp bất động sản #Mở rộng sang khu công nghiệp và văn phòng #Phát triển nhà ở thương mại và dịch vụ #Chiến lược tìm nguồn thu mới #Đa dạng hóa danh mục đầu tư bất động sản

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