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[SPOTLIGHT] Lãnh đạo FPT mua cổ phiếu giá 10.000 đồng, chiết khấu gần 90%

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[SPOTLIGHT] Lãnh đạo FPT mua cổ phiếu giá 10.000 đồng, chiết khấu gần 90%

FPT phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho lãnh đạo và nhân viên, giảm giá gần 90% so với thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách ESOP của FPT #Phân phối cổ phiếu lãnh đạo #Chiết khấu cổ phiếu #Quản lý cổ phiếu công ty #Thị trường chứng khoán Việt Nam

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