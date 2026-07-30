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[SPOTLIGHT] Nhựa Tiền Phong lãi kỷ lục gần 478 tỷ đồng trong quý II

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[SPOTLIGHT] Nhựa Tiền Phong lãi kỷ lục gần 478 tỷ đồng trong quý II

Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng trong quý II, cao nhất lịch sử hơn 65 năm hoạt động.

Minh Quân - Hà Anh
#Lợi nhuận kỷ lục của Nhựa Tiền Phong quý II #Doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty #Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế #Hiệu quả hoạt động hơn 65 năm #Tình hình ngành nhựa Việt Nam

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