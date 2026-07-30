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[SPOTLIGHT] Lãnh đạo địa ốc chi trăm tỷ gom cổ phiếu khi thị trường lao dốc

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[SPOTLIGHT] Lãnh đạo địa ốc chi trăm tỷ gom cổ phiếu khi thị trường lao dốc

Chủ tịch Phát Đạt, Khang Điền, Hải Phát chi trăm tỷ đồng mua cổ phiếu PDR, KDH, HPX khi giá giảm sâu, bất chấp thị trường bất động sản nhiều thách thức.

Minh Quân - Hà Anh
#lãnh đạo địa ốc gom cổ phiếu khi thị trường lao dốc #chi trăm tỷ mua cổ phiếu bất động sản #ảnh hưởng của thị trường bất động sản #chiến lược đầu tư của chủ tịch doanh nghiệp #thách thức ngành bất động sản

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