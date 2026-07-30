Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đề xuất bỏ công chứng mua bán nhà đất: Luật sư cảnh báo rủi ro

SPOTLIGHT

Đề xuất bỏ công chứng mua bán nhà đất: Luật sư cảnh báo rủi ro

Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng bắt buộc khi mua bán nhà đất. Luật sư cảnh báo nguy cơ tranh chấp và lừa đảo.

Minh Quân - Hà Anh
#đề xuất bỏ công chứng mua bán nhà đất #nguy cơ tranh chấp đất đai #lừa đảo trong giao dịch bất động sản #ảnh hưởng luật đất đai mới #vai trò luật sư trong giao dịch

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT