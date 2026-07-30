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[VIDEO] Costco bán xăng rẻ: Chiêu câu khách hay cạm bẫy tiêu dùng?

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[VIDEO] Costco bán xăng rẻ: Chiêu câu khách hay cạm bẫy tiêu dùng?

Costco bán xăng rẻ hơn đối thủ để thu hút khách vào kho, nhưng chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiêu dùng tiềm ẩn.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng lượng cổ phiếu VPBank của ông Trần Quốc Anh Thuyên #cập nhật danh sách cổ đông ngân hàng VPBank #tổng sở hữu cổ phiếu VPBank #ảnh hưởng của cổ đông lớn đến ngân hàng #tình hình hoạt động của VPBank

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