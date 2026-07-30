[VIDEO] Costco bán xăng rẻ: Chiêu câu khách hay cạm bẫy tiêu dùng?

Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất 9%/năm
Làn sóng ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm đang gây sốt thị trường.
Costco bán xăng rẻ hơn đối thủ để thu hút khách vào kho, nhưng chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiêu dùng tiềm ẩn.
Làn sóng ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm đang gây sốt thị trường.
Costco bán xăng rẻ hơn đối thủ để thu hút khách vào kho, nhưng chuyên gia cảnh báo về những rủi ro tiêu dùng tiềm ẩn.
Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng lên 143 triệu/lượng, vàng thế giới phục hồi lên 4.072 USD/ounce, chênh lệch thu hẹp còn 13 triệu đồng.
CDC Hà Nội cảnh báo dịch bệnh gia tăng khi ghi nhận 185 ca Covid-19, 146 ca sốt xuất huyết và 109 ca tay chân miệng trong tuần qua tại nhiều quận huyện.
HoSE chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh, dự kiến giao dịch đầu tháng 8 với vốn hóa 101.000 tỷ đồng, vượt công ty mẹ Thế Giới Di Động.
Từ 10/9, Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực, doanh nghiệp đóng BHXH thấp hơn quy định bị phạt đến 75 triệu đồng, buộc nộp đủ gốc và lãi vào Quỹ BHXH.
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.
Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tiền xăng xe, điện thoại, cơm trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu được coi là phúc lợi riêng trong hợp đồng lao động
Xiaomi Auto vừa công bố thêm thông tin về mẫu SUV Skynomad trước thềm ra mắt. Xe chạy được 370 km mà không tốn 1 giọt xăng, dự kiến ra mắt vào hôm nay vào 30/7.
Làn sóng ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm đang gây sốt thị trường.
Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng lên 143 triệu/lượng, vàng thế giới phục hồi lên 4.072 USD/ounce, chênh lệch thu hẹp còn 13 triệu đồng.
CDC Hà Nội cảnh báo dịch bệnh gia tăng khi ghi nhận 185 ca Covid-19, 146 ca sốt xuất huyết và 109 ca tay chân miệng trong tuần qua tại nhiều quận huyện.
HoSE chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh, dự kiến giao dịch đầu tháng 8 với vốn hóa 101.000 tỷ đồng, vượt công ty mẹ Thế Giới Di Động.
Từ 10/9, Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực, doanh nghiệp đóng BHXH thấp hơn quy định bị phạt đến 75 triệu đồng, buộc nộp đủ gốc và lãi vào Quỹ BHXH.
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.
Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tiền xăng xe, điện thoại, cơm trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu được coi là phúc lợi riêng trong hợp đồng lao động
Chủ tịch Phát Đạt, Khang Điền, Hải Phát chi trăm tỷ đồng mua cổ phiếu PDR, KDH, HPX khi giá giảm sâu, bất chấp thị trường bất động sản nhiều thách thức.
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