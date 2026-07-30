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[SPOTLIGHT] Ủy ban Chứng khoán phạt nặng loạt doanh nghiệp trong tháng 7

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[SPOTLIGHT] Ủy ban Chứng khoán phạt nặng loạt doanh nghiệp trong tháng 7

Trong tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp như Chứng khoán HD, Xây dựng Địa ốc Cao su, Giấy Lam Sơn Thanh Hóa,...

Minh Quân - Hà Anh
#xử phạt doanh nghiệp chứng khoán tháng 7 #Vi phạm quy định thị trường chứng khoán #doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm pháp luật #vai trò Ủy ban Chứng khoán trong kiểm soát thị trường #ảnh hưởng của các vụ xử phạt đến thị trường chứng khoán Việt Nam

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