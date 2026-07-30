Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Hà Nội hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy cũ từ 2026

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Hà Nội hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy cũ từ 2026

UBND TP Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe máy cũ gây ô nhiễm, áp dụng từ tháng 7/2026.

Minh Quân - Hà Anh
#chương trình hỗ trợ đổi xe máy cũ tại Hà Nội #giảm ô nhiễm môi trường đô thị #hướng tới kiểm soát khí thải giao thông #hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế phương tiện cũ #kế hoạch triển khai từ năm 2026

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT