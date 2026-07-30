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[SPOTLIGHT] Hà Nội ra chỉ thị khẩn tái chế phế thải xây dựng tại công trường

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[SPOTLIGHT] Hà Nội ra chỉ thị khẩn tái chế phế thải xây dựng tại công trường

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các dự án không được đào bỏ nền cũ, phải tái chế chất thải rắn xây dựng ngay tại chỗ nhằm giải quyết khủng hoảng rác thải.

Minh Quân - Hà Anh
#chỉ thị khẩn về tái chế phế thải xây dựng #quản lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội #yêu cầu không đào bỏ nền cũ #giải pháp xử lý rác thải đô thị #vai trò của chính quyền trong quản lý xây dựng

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