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[SPOTLIGHT] Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới, USD tự do quay đầu giảm mạnh

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[SPOTLIGHT] Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới, USD tự do quay đầu giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử lên 25.306 đồng/USD. Trái chiều, USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc.

Minh Quân - Hà Anh
#tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới #biến động tỷ giá USD tự do #ảnh hưởng chính sách Ngân hàng Nhà nước #xu hướng giảm mạnh của USD tự do #ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối

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