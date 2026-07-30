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[SPOTLIGHT] Đóng BHXH thấp hơn quy định: Phạt tới 75 triệu từ 10/9

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[SPOTLIGHT] Đóng BHXH thấp hơn quy định: Phạt tới 75 triệu từ 10/9

Từ 10/9, Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực, doanh nghiệp đóng BHXH thấp hơn quy định bị phạt đến 75 triệu đồng, buộc nộp đủ gốc và lãi vào Quỹ BHXH.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định xử phạt doanh nghiệp trốn đóng BHXH #thay đổi mức phạt hành chính từ 10/9 #bảo vệ quyền lợi người lao động #quy trình nộp đủ gốc và lãi BHXH #tác động của Nghị định 283 đối với doanh nghiệp

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