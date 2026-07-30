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[SPOTLIGHT] 76.000 hộp bột rau do diễn viên Hữu Công quảng bá bị tiêu hủy

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[SPOTLIGHT] 76.000 hộp bột rau do diễn viên Hữu Công quảng bá bị tiêu hủy

Cục Quản lý thị trường vừa tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau Eherbal trị giá hơn 2,6 tỷ đồng - sản phẩm từng được vợ chồng diễn viên Hữu Công quảng bá. 

Minh Quân - Hà Anh
#tiêu hủy hàng hóa vi phạm #quản lý thị trường Việt Nam #sản phẩm bột rau Eherbal #quảng bá sản phẩm của diễn viên #giá trị hàng hóa bị tiêu hủy

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