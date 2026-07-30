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[SPOTLIGHT] Hà Nội: 185 ca Covid-19 trong tuần, nhiều dịch bệnh đồng loạt tăng

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[SPOTLIGHT] Hà Nội: 185 ca Covid-19 trong tuần, nhiều dịch bệnh đồng loạt tăng

CDC Hà Nội cảnh báo dịch bệnh gia tăng khi ghi nhận 185 ca Covid-19, 146 ca sốt xuất huyết và 109 ca tay chân miệng trong tuần qua tại nhiều quận huyện.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng ca Covid-19 tại Hà Nội #dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng #dịch bệnh tay chân miệng phổ biến #cảnh báo dịch bệnh trong cộng đồng #ảnh hưởng của dịch bệnh đến y tế địa phương

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