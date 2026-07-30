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[SPOTLIGHT] Cổ phiếu MWG lao dốc xuống đáy 14 tháng, vốn hóa bay hơn 45.000 tỷ

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[SPOTLIGHT] Cổ phiếu MWG lao dốc xuống đáy 14 tháng, vốn hóa bay hơn 45.000 tỷ

Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.

Minh Quân - Hà Anh
#giá cổ phiếu MWG giảm mạnh #thị trường chứng khoán Việt Nam #tăng trưởng doanh thu Thế Giới Di Động #biến động vốn hóa thị trường #ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường

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