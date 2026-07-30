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[SPOTLIGHT] PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách hàng sau vụ buôn lậu

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[SPOTLIGHT] PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách hàng sau vụ buôn lậu

PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách trong tháng 7 sau vụ buôn lậu 28.000 viên, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách thu đổi.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ mua lại kim cương sau vụ buôn lậu #tác động vụ buôn lậu kim cương #chính sách thu đổi kim cương #ảnh hưởng đến doanh nghiệp vàng bạc #quản lý và giám sát ngành kim hoàn

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