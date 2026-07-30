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[SPOTLIGHT] Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất 9%/năm

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[SPOTLIGHT] Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất 9%/năm

Làn sóng ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên tới 9%/năm đang gây sốt thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao #sóng phát hành chứng chỉ tiền gửi #tăng lãi suất ngân hàng #tác động thị trường tài chính #cuộc đua ngân hàng huy động vốn

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