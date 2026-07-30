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[SPOTLIGHT] Hộ kinh doanh phải khai thuế và tài khoản ngân hàng

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[SPOTLIGHT] Hộ kinh doanh phải khai thuế và tài khoản ngân hàng

Cơ quan thuế các tỉnh thành yêu cầu hộ kinh doanh trên toàn quốc hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng trước 31/7 để tránh 

Minh Quân - Hà Anh
#hoàn thành khai thuế hộ kinh doanh #thời hạn khai thuế và tài khoản ngân hàng #quy định báo cáo doanh thu #đề nghị tránh chậm trễ #tác động từ trình duyệt không hỗ trợ

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