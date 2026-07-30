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[SPOTLIGHT] Hơn 325.000 doanh nghiệp ma bị rà soát, nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh từ 1/7

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[SPOTLIGHT] Hơn 325.000 doanh nghiệp ma bị rà soát, nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh từ 1/7

Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Minh Quân - Hà Anh
#kiểm tra doanh nghiệp không hợp lệ #tạm hoãn xuất cảnh doanh nghiệp #quy định mã số thuế không chấm dứt #kiểm soát hoạt động thuế doanh nghiệp #ảnh hưởng của rà soát thuế đối với doanh nghiệp

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