[SPOTLIGHT] Hơn 325.000 doanh nghiệp ma bị rà soát, nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh từ 1/7

Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ 24/7, doanh nghiệp nói không lo
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.
Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tiền xăng xe, điện thoại, cơm trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu được coi là phúc lợi riêng trong hợp đồng lao động
Chủ tịch Phát Đạt, Khang Điền, Hải Phát chi trăm tỷ đồng mua cổ phiếu PDR, KDH, HPX khi giá giảm sâu, bất chấp thị trường bất động sản nhiều thách thức.
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các dự án không được đào bỏ nền cũ, phải tái chế chất thải rắn xây dựng ngay tại chỗ nhằm giải quyết khủng hoảng rác thải.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử lên 25.306 đồng/USD. Trái chiều, USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc.
Cơ quan thuế các tỉnh thành yêu cầu hộ kinh doanh trên toàn quốc hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng trước 31/7 để tránh
Trong tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp như Chứng khoán HD, Xây dựng Địa ốc Cao su, Giấy Lam Sơn Thanh Hóa,...
Cục Quản lý thị trường vừa tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau Eherbal trị giá hơn 2,6 tỷ đồng - sản phẩm từng được vợ chồng diễn viên Hữu Công quảng bá.
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Mỹ áp thuế 12,5% lên hàng Việt từ ngày 24/7 theo Mục 301. Dony, Hoa Sen và Vinamilk đã chủ động thích ứng, trong khi thiết bị điện tử được miễn thuế.
Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.
Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tiền xăng xe, điện thoại, cơm trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu được coi là phúc lợi riêng trong hợp đồng lao động
Chủ tịch Phát Đạt, Khang Điền, Hải Phát chi trăm tỷ đồng mua cổ phiếu PDR, KDH, HPX khi giá giảm sâu, bất chấp thị trường bất động sản nhiều thách thức.
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các dự án không được đào bỏ nền cũ, phải tái chế chất thải rắn xây dựng ngay tại chỗ nhằm giải quyết khủng hoảng rác thải.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử lên 25.306 đồng/USD. Trái chiều, USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc.
Cơ quan thuế các tỉnh thành yêu cầu hộ kinh doanh trên toàn quốc hoàn thành khai thuế, thông báo doanh thu và tài khoản ngân hàng trước 31/7 để tránh
Trong tháng 7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt hàng loạt doanh nghiệp như Chứng khoán HD, Xây dựng Địa ốc Cao su, Giấy Lam Sơn Thanh Hóa,...
Cục Quản lý thị trường vừa tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau Eherbal trị giá hơn 2,6 tỷ đồng - sản phẩm từng được vợ chồng diễn viên Hữu Công quảng bá.
PNJ chi hơn 7.000 tỷ mua lại kim cương từ khách trong tháng 7 sau vụ buôn lậu 28.000 viên, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh chính sách thu đổi.
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