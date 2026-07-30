Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Xăng xe, cơm trưa có tính vào lương đóng bảo hiểm xã hội?

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Xăng xe, cơm trưa có tính vào lương đóng bảo hiểm xã hội?

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tiền xăng xe, điện thoại, cơm trưa không phải đóng bảo hiểm xã hội nếu được coi là phúc lợi riêng trong hợp đồng lao động

Minh Quân - Hà Anh
#quy định về đóng bảo hiểm xã hội #phúc lợi lao động không tính vào lương #tiền xăng xe và điện thoại trong hợp đồng lao động #chính sách bảo hiểm xã hội TP.HCM #quy định về phúc lợi cá nhân trong hợp đồng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT