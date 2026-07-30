[SPOTLIGHT] Vàng SJC bật tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp còn 13 triệu đồng

Minh Quân - Hà Anh
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HoSE chấp thuận niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu Điện Máy Xanh, dự kiến giao dịch đầu tháng 8 với vốn hóa 101.000 tỷ đồng, vượt công ty mẹ Thế Giới Di Động.
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[SPOTLIGHT] Cổ phiếu MWG lao dốc xuống đáy 14 tháng, vốn hóa bay hơn 45.000 tỷ
Ngày 27/7, cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động giảm sàn về 63.300 đồng, thấp nhất 14 tháng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 29%.
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Cục Thuế rà soát, phát hiện hơn 325.000 doanh nghiệp không tại địa chỉ đăng ký. Từ 1/7, người nộp thuế không chấm dứt mã số thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
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