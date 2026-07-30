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[SPOTLIGHT] Vàng SJC bật tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp còn 13 triệu đồng

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[SPOTLIGHT] Vàng SJC bật tăng, chênh lệch với thế giới thu hẹp còn 13 triệu đồng

Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng lên 143 triệu/lượng, vàng thế giới phục hồi lên 4.072 USD/ounce, chênh lệch thu hẹp còn 13 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá vàng SJC tăng mạnh #Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới #Phục hồi giá vàng thế giới #Ảnh hưởng đầu tư vàng trong nước #Thị trường vàng biến động

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