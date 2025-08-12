Sở NN&MT Quảng Ngãi báo cáo gì sau sự cố tại khu xử lý chất thải Ngọc Hồi?

Sự cố "thủng" ô chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi khiến hơn 2,1ha đất sản xuất của 8 hộ dân bị bồi lấp, nhiều ao cá, hoa màu hư hỏng nặng.

Ngày 12/8, sau sự cố "thủng" ô chôn lấp rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi (NN&MT) đã có báo cáo " triển khai công tác khắc phục" gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến nguyên nhân gây nên sự cố.

Trước đó, phản ánh từ báo chí, ngày 31/7 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Theo đó, Sở NN&MT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý sự cố cũng như các vi phạm (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Thủng hố chứa rác thuộc Khu liện hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi. Ảnh H. Đại

Theo báo cáo của UBND xã Bờ Y, vào khoảng 9h30 ngày 30/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi, tại xã Sa Loong, do Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y trực tiếp quản lý, vận hành đã bị vỡ mối nối đường ống thu gom nước thải, dẫn đến nước mưa tích tụ cùng rác thải chưa qua xử lý thoát ra ngoài.

Thủng hố chứa rác thuộc Khu liện hiệp xử lý rác Ngọc Hồi đã gây nên sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh H.Đại

Sự cố khiến hơn 2,1ha đất sản xuất của 8 hộ dân bị bồi lấp, nhiều ao nuôi cá, hoa màu hư hỏng nặng với tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, khu nhà vận hành và 2 hồ xử lý nước thải trong khu liên hiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoa màu và cá của dân chết hàng loạt. Ảnh H. Đại

Báo cáo của Sở NN&MT gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y (đơn vị vận hành công trình, thuộc UBND xã Bờ Y) phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương khắc phục toàn bộ sự cố do công trình gây ra; thuê đơn vị có đủ chức năng kiểm định chất lượng công trình, làm cơ sở báo cáo, đề xuất cho phép công trình vận hành trở lại, bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Tuy nhiên, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đối với nguồn kinh phí ước tính đền bù thiệt hại do UBND xã Bờ Y thống kê và báo cáo, về tình hình ảnh hưởng thiệt hại do mưa lớn gây ra tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp và Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 01/8/2025 về việc xác minh thông tin báo chí phản ánh sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn liên hợp, có đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ xã Bờ Y khắc phục sự cố do thiên tai gây ra là không có cơ sở xem xét vì công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành.

Video: Sự cố "thủng" ô chôn lấp rác tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi

Còn Sở Xây dựng tỉnh nêu kiến nghị, sau khi hoàn thành việc khắc phục, chủ đầu tư phối hợp với các bên liên quan kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo trước khi đưa vào vận hành sử dụng không phát sinh cố tương tự xảy ra.



"Do công trình hiện vẫn trong thời gian bảo hành, đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công triển khai các giải pháp khắc phục trong phạm vi bảo hành theo hợp đồng đã ký.". Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến