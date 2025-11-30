Số người thiệt mạng tại Gaza vượt 70.000

Theo cơ quan y tế tại Gaza, số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

Theo NHK, cơ quan y tế tại Gaza ngày 29/11 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu tại Dải Gaza vào tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

"354 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10/2025 đến nay", các nhà chức trách cho biết thêm. Trong đó, truyền thông Palestine đưa tin 2 đứa trẻ trong một gia đình đã thiệt mạng hôm 29/11 trong một cuộc tấn công của Israel gần Khan Younis ở phía nam Gaza.

Một người thân của những đứa trẻ cho biết hai em đã bị máy bay không người lái của Israel tấn công khi đang đi kiếm củi giúp cha mình.

Số người tử vong tại Dải Gaza vượt 70.000. Ảnh: NHK.

Cùng ngày, Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ 3 người ở Gaza với cáo buộc những người này tiếp cận và gây ra mối đe dọa cho Quân đội Israel đang hoạt động ở phía nam.

Hoạt động tìm kiếm và nhận dạng thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza vẫn đang được tiến hành. Các quan chức ngày 29/11 cho hay, hơn 600 thi thể đã được tìm thấy.

Số người tử vong ở Gaza tiếp tục tăng khi Quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn đạt được.

