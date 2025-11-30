Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Số người thiệt mạng tại Gaza vượt 70.000

Theo cơ quan y tế tại Gaza, số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

An An (Theo NHK)

Theo NHK, cơ quan y tế tại Gaza ngày 29/11 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas bắt đầu tại Dải Gaza vào tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 70.100 người.

"354 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10/2025 đến nay", các nhà chức trách cho biết thêm. Trong đó, truyền thông Palestine đưa tin 2 đứa trẻ trong một gia đình đã thiệt mạng hôm 29/11 trong một cuộc tấn công của Israel gần Khan Younis ở phía nam Gaza.

Một người thân của những đứa trẻ cho biết hai em đã bị máy bay không người lái của Israel tấn công khi đang đi kiếm củi giúp cha mình.

gaza.png
Số người tử vong tại Dải Gaza vượt 70.000. Ảnh: NHK.

Cùng ngày, Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ 3 người ở Gaza với cáo buộc những người này tiếp cận và gây ra mối đe dọa cho Quân đội Israel đang hoạt động ở phía nam.

Hoạt động tìm kiếm và nhận dạng thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza vẫn đang được tiến hành. Các quan chức ngày 29/11 cho hay, hơn 600 thi thể đã được tìm thấy.

Số người tử vong ở Gaza tiếp tục tăng khi Quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn đạt được.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Israel tấn công Gaza sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10/2025

Nguồn video: THĐT
#Tình hình nhân đạo Gaza #Thiệt mạng trong xung đột Israel-Hamas #Hoạt động quân sự tại Gaza #số người tử vong tại Gaza #giao tranh Israel và Hamas

Bài liên quan

Thế giới

Israel lại tấn công Dải Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công gần đây của Israel nhằm vào Gaza.

Theo Al Jazeera ngày 19/11, ít nhất 28 người Palestine đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ngoài ra, ít nhất 77 người Palestine bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel, theo số liệu sơ bộ. Đây là một trong những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh này có hiệu lực vào tháng trước.

Phóng viên Hani Mahmoud của Al Jazeera đưa tin từ Thành phố Gaza cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào 3 địa điểm cụ thể, bao gồm khu vực al-Mawasi ở phía nam Gaza, gần Khan Younis.

Xem chi tiết

Thế giới

Anh sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine những ngày tới

Thủ tướng Anh Keir Starmer có kế hoạch chính thức công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày tới.

Theo The Guardian ngày 17/9, Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào cuối tuần sau, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh.

Thủ tướng Anh trước đó đã nói rằng ông có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tháng này nếu Israel không đáp ứng các điều kiện để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.

Xem chi tiết

Thế giới

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

14 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Gaza.

Theo Tân Hoa Xã ngày 28/8, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trừ Mỹ, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cũng như đảo ngược quyết định mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại Gaza.

"Chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn tại Dải Gaza. Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức, trong danh dự và vô điều kiện cho tất cả các con tin đang bị Hamas và các lực lượng khác giam giữ. Chúng tôi kêu gọi một đợt viện trợ nhân đạo thực chất trên khắp Gaza", trích tuyên bố chung của 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới