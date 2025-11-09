Hà Nội

Thế giới

Số nạn nhân tử vong trong cuộc xung đột ở Gaza vượt 69.000 người

Gần một tháng sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas, số người thiệt mạng ở Dải Gaza vẫn tiếp tục tăng.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, Cơ quan Y tế Gaza ngày 8/11 cho biết, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023 đến nay đã tăng lên 69.169 người.

Cơ quan này cho biết thêm, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và Israel có hiệu lực vào tháng trước, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở Gaza, khiến hơn 240 người Palestine thiệt mạng trong gần một tháng qua.

gaza.png
Số nạn nhân tử vong trong cuộc xung đột ở Gaza vượt 69.000 người. Ảnh: Anadolu.

Hôm 8/11, Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ một người Palestine vượt qua cái gọi là "lằn ranh vàng" và tiếp cận binh lính Israel đang hoạt động ở phía bắc Gaza.

Được biết, đây là ranh giới phân định mà lực lượng Israel đồng ý rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Israel cho biết thêm, một người Palestine khác cũng thiệt mạng ở phía nam Gaza sau khi vượt qua "lằn ranh vàng" và bị cáo buộc là "gây ra mối đe dọa trực tiếp" cho Quân đội Israel.

Theo Bệnh viện Nasser, một trẻ em Palestine đã thiệt mạng sau khi một thiết bị nổ do lực lượng Israel để lại tại thành phố Khan Younis phát nổ.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi mở lại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập để sơ tán y tế khẩn cấp.

Theo WHO, khoảng 4.000 bệnh nhân Palestine đã rời Gaza qua Rafah để điều trị tại Ai Cập và những nơi khác, trong khi vẫn còn 16.500 bệnh nhân khác đang chờ được chăm sóc y tế ở nước ngoài.

"Cửa khẩu Rafah là lối thoát quan trọng cho việc sơ tán y tế và là cửa ngõ quan trọng để vận chuyển vật tư y tế vào Gaza. Ai Cập vẫn là một trong những điểm đến chính cho các bệnh nhân cần chăm sóc khẩn cấp", cơ quan này viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel lại tấn công Gaza

Nguồn video: THĐT
