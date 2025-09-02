Siêu năng lực của hệ thống giám sát quân sự MIRSAD-X

MIRSAD-X của EDGE tích hợp hình ảnh nhiệt, đo khoảng cách bằng laser an toàn cùng cảm biến đa quang phổ để theo dõi mục tiêu liên tục cả ngày lẫn đêm.

Tập đoàn quốc phòng EDGE có trụ sở tại UAE đã hoàn thành thử nghiệm thực địa MIRSAD-X, một hệ thống giám sát và nhắm mục tiêu đa quang phổ có khả năng nhìn xuyên qua ánh sáng khả kiến ​​và vô hình.

Hệ thống có thể phát hiện, nhận dạng và định vị mục tiêu theo thời gian thực bằng bộ tạo ảnh quang điện tử. Nó cũng hỗ trợ ngắm mục tiêu bằng laser cho đạn dẫn đường với đế ổn định bằng con quay hồi chuyển để theo dõi ổn định.

Hình minh họa các tính năng của MIRSAD-X. Ảnh: Chụp màn hình qua EDGE Group/Youtube

MIRSAD-X tương thích với nhiều nền tảng trên bộ và trên biển, cho phép nhắm mục tiêu chính xác cho cả đơn vị trên bộ và trên biển.

EDGE cho biết cuộc thử nghiệm gần đây được tổ chức tại cơ sở thử nghiệm đa miền của công ty đã xác minh khả năng theo dõi và định vị của hệ thống trong điều kiện khắc nghiệt.

Giám đốc Điện quang học của EDGE - Felix Matis cho biết: "MIRSAD-X hoạt động tốt và luôn cung cấp hình ảnh rõ nét, ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài thực địa, bao gồm nhiệt độ cao, gió giật, bụi và nhiễu động không khí" .

Ông cho biết thêm rằng việc thử nghiệm sẽ tiếp tục tối đa hóa khả năng của hệ thống trong nhiều tình huống hoạt động khác nhau.

Giám đốc Điện quang học của EDGE - Felix Matis giới thiệu MIRSAD-X tại Triển lãm quốc phòng Dubai. Ảnh: EDGE Group

Công nghệ ổn định con quay hồi chuyển của MIRSAD-X xuất phát từ bệ đỡ 2 trục, mang lại cho công nghệ này phạm vi xoay 360 độ và nghiêng từ âm 20 độ đến dương 70 độ.

Tia laser an toàn đo khoảng cách trong khi thiết bị chỉ thị khóa mục tiêu để vũ khí dẫn đường, cho phép theo dõi đáng tin cậy ngay cả trong môi trường đầy thách thức.

Hệ thống này kết hợp một camera nhiệt để phát hiện dấu hiệu nhiệt từ xa với một máy ảnh chụp ban ngày, đảm bảo quan sát được cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, MIRSAD-X còn mang theo các cảm biến có thể nhìn xuyên qua sương mù, bổ sung cho khả năng chụp ảnh bằng ánh sáng khả kiến ​​tiêu chuẩn.