Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Siêu năng lực của hệ thống giám sát quân sự MIRSAD-X

MIRSAD-X của EDGE tích hợp hình ảnh nhiệt, đo khoảng cách bằng laser an toàn cùng cảm biến đa quang phổ để theo dõi mục tiêu liên tục cả ngày lẫn đêm.

Tuệ Minh

Tập đoàn quốc phòng EDGE có trụ sở tại UAE đã hoàn thành thử nghiệm thực địa MIRSAD-X, một hệ thống giám sát và nhắm mục tiêu đa quang phổ có khả năng nhìn xuyên qua ánh sáng khả kiến ​​và vô hình.

Hệ thống có thể phát hiện, nhận dạng và định vị mục tiêu theo thời gian thực bằng bộ tạo ảnh quang điện tử. Nó cũng hỗ trợ ngắm mục tiêu bằng laser cho đạn dẫn đường với đế ổn định bằng con quay hồi chuyển để theo dõi ổn định.

Hình minh họa các tính năng của MIRSAD-X. Ảnh: Chụp màn hình qua EDGE Group/Youtube
Hình minh họa các tính năng của MIRSAD-X. Ảnh: Chụp màn hình qua EDGE Group/Youtube

MIRSAD-X tương thích với nhiều nền tảng trên bộ và trên biển, cho phép nhắm mục tiêu chính xác cho cả đơn vị trên bộ và trên biển.

EDGE cho biết cuộc thử nghiệm gần đây được tổ chức tại cơ sở thử nghiệm đa miền của công ty đã xác minh khả năng theo dõi và định vị của hệ thống trong điều kiện khắc nghiệt.

Giám đốc Điện quang học của EDGE - Felix Matis cho biết: "MIRSAD-X hoạt động tốt và luôn cung cấp hình ảnh rõ nét, ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ngoài thực địa, bao gồm nhiệt độ cao, gió giật, bụi và nhiễu động không khí" .

Ông cho biết thêm rằng việc thử nghiệm sẽ tiếp tục tối đa hóa khả năng của hệ thống trong nhiều tình huống hoạt động khác nhau.

Giám đốc Điện quang học của EDGE - Felix Matis giới thiệu MIRSAD-X tại Triển lãm quốc phòng Dubai. Ảnh: EDGE Group

Công nghệ ổn định con quay hồi chuyển của MIRSAD-X xuất phát từ bệ đỡ 2 trục, mang lại cho công nghệ này phạm vi xoay 360 độ và nghiêng từ âm 20 độ đến dương 70 độ.

Tia laser an toàn đo khoảng cách trong khi thiết bị chỉ thị khóa mục tiêu để vũ khí dẫn đường, cho phép theo dõi đáng tin cậy ngay cả trong môi trường đầy thách thức.

Hệ thống này kết hợp một camera nhiệt để phát hiện dấu hiệu nhiệt từ xa với một máy ảnh chụp ban ngày, đảm bảo quan sát được cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, MIRSAD-X còn mang theo các cảm biến có thể nhìn xuyên qua sương mù, bổ sung cho khả năng chụp ảnh bằng ánh sáng khả kiến ​​tiêu chuẩn.

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Next Gen Defense
Link bài gốc Copy link
https://nextgendefense.com/edge-advanced-imaging-system/
#hệ thống giám sát quân sự #MIRSAD-X #cảm biến đa quang phổ #nhìn xuyên qua ánh sáng khả kiến #hình ảnh nhiệt ban đêm #đo khoảng cách laser an toàn

Bài liên quan

Kho tri thức

Siêu vũ khí hủy diệt được Hitler đặt nhiều kỳ vọng, kết cục ra sao?

Trùm phát xít Hitler và chính quyền Đức quốc xã đặt nhiều kỳ vọng vào siêu vũ khí có tên Schwerer Gustav. Đây là siêu pháo lớn nhất từng được chế tạo.

phaooo-1.jpg
Từ giữa những năm 1930, trùm phát xít Hitler đã hạ lệnh cho cấp dưới nghiên cứu, chế tạo siêu pháo có kích thước "khủng". Theo mệnh lệnh của nhà độc tại Đức quốc xã, siêu pháo mới có thể xuyên thủng Phòng tuyến Maginot kiên cố của Pháp. Ảnh: Cassowary Colorizations/Wikimedia Commons.
phaooo-2.jpg
Do đó, các chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư... thuộc công ty Friedrich Krupp A.G. đã bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo siêu pháo Schwerer Gustav từ năm 1941. Ảnh: National WWII Museum.
Xem chi tiết

Quân sự

Ấn Độ ra mắt vũ khí mới thay đổi cán cân quân sự ở châu Á

Ấn Độ vừa phóng thành công tên lửa Agni-5 với tầm bắn hơn 5.000 km, bao phủ toàn bộ châu Á, tạo bước ngoặt chiến lược trong cán cân sức mạnh khu vực.

1-anh-army-recognition.jpg
Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận đã tiến hành thành công vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Agni-5. Cuộc phóng được thực hiện tại Bãi thử Tích hợp Chandipur, bang Odisha. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình nâng cao năng lực răn đe hạt nhân và củng cố vị thế chiến lược của Ấn Độ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
2-anh-wikipedia.jpg
Agni-5 là loại tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất trong dòng Agni, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng với tầm bắn trên 5.000 km. Với khả năng này, Ấn Độ có thể bao phủ toàn bộ lục địa châu Á, bao gồm cả các trung tâm chính trị, quân sự và kinh tế của Trung Quốc.
Xem chi tiết

Quân sự

Ấn tượng 5 vũ khí 'Made in Việt Nam' tham gia tổng hợp luyện lần 2

Nhiều loại vũ khí, khí tài "Made in Việt Nam" cũng như do Việt Nam hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới.

kto-tr_img-6268.jpg
Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - (Nhiệm vụ A80). Tham gia hợp luyện có 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng...
kto-tr_img-6225.jpg
Một trong những điểm nhấn trong các vũ khí, khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo, phát triển cũng như hiện đại hóa. Điển hình như các xe tăng T-54B cải tiến dẫn đầu cho khối cơ giới.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới