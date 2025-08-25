Hà Nội

Ấn tượng 5 vũ khí 'Made in Việt Nam' tham gia tổng hợp luyện lần 2

Quân sự

Ấn tượng 5 vũ khí 'Made in Việt Nam' tham gia tổng hợp luyện lần 2

Nhiều loại vũ khí, khí tài "Made in Việt Nam" cũng như do Việt Nam hiện đại hóa sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sắp tới.

Trà Khánh
Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - (Nhiệm vụ A80). Tham gia hợp luyện có 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng...
Một trong những điểm nhấn trong các vũ khí, khí tài do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo, phát triển cũng như hiện đại hóa. Điển hình như các xe tăng T-54B cải tiến dẫn đầu cho khối cơ giới.
Đây là những pháo đài được bọc giáp vững chãi, trang bị pháo 100mm uy lực cùng với hệ thống súng máy phòng không 12,7mm và súng máy đầu trục 7,62mm mạnh mẽ. Với kíp xe 4 người, chúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực mạnh, sức cơ động cao và khả năng tự bảo vệ tốt.
Đặc biệt phiên bản T-54B cải tiến thông minh cùng với sự điều khiển thành thạo của các thành viên xe, thực sự là loại vũ khí chiến đấu mang lại hiệu suất cao trên mọi chiến trường.
Ngay sau các các xe tăng là khối xe thiết giáp với điểm nhấn là xe thiết giáp XCB-01 do Việt Nam chế tạo. Đây là mẫu xe chiến đấu cơ động bộ binh được tích hợp công nghệ hiện đại có thể chở theo tối đa 8 binh sĩ cùng kíp lái 3 người.
XCB-01 có tổng trọng lượng khoảng 15 tấn, được trang bị pháo chính cỡ 73mm với 40 viên đạn, sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, cung cấp hỏa lực áp chế với đạn xuyên và đạn nổ phá mảnh. Cùng với đó là súng máy song song PTK 7,62mm với 2.000 viên đạn và súng máy phòng không 12,7mm trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn -
Một mẫu xe thiết giáp khác do Việt Nam chế tạo sẽ tham gia nhiệm vụ A80 là XTC-02. Đây là xe thiết giáp chở quân chiến đấu, xe được trang bị súng máy phòng không 12,7mm, cũng như súng máy đồng trục 7.62mm.
XTC-02 có thể chở theo 9 binh sĩ và kíp chiến đấu 3 người. Những phương tiện chiến đấu hiện đại này đã trải qua huấn luyện, diễn tập và đạt thành tích xuất sắc góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. XCB-01 và XTC-02 cũng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Tiếp đến là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất; bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa; có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.
Mỗi xe chỉ huy tổ hợp tên lửa Trường Sơn có khả năng điều khiển cùng lúc 8 bệ phóng tự hành trong khu vực tác chiến. Mỗi bệ phóng mang theo 4 quả đạn tên lửa "Sông Hồng" do Viettel làm chủ hoàn toàn nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel tự chủ sản xuất.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản do Viettel hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125M. Đây là tổ hợp có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.
Trong các nhiệm vụ huấn luyện diễn tập S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc khẳng định tính năng kỹ thuật vượt trội với độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.
Trong ảnh là tổ hợp radar cảnh giới tầm thấp VRS-2DM cũng do Viettel nghiên cứu sản xuất. Các tổ hợp VRS-2DM đảm nhận vai trò đặc biệt trong tác chiến phòng không, thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, chỉ thị mục tiêu chính xác cho các tổ hợp tên lửa phòng không góp phần bảo vệ vững chắc không phận Tổ quốc.
Tiếp theo là tổ hợp radar cảnh giới 3D VRS-MSSS. Đây là hệ thống radar đa nhiệm hiện đại có khả năng cảnh giới tầm trung và tăng cường hỗ trợ trên không cho các đơn vị không quân.
Sau cùng là Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Viettel nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.
Ngoài ra còn có các loại UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Các UAV chiến đấu cấp chiến thuật với tốc độ hành trình cao nhất 120km/h, cho phép tấn công bí mật và có thể triển khai tới cấp chiến sĩ.
