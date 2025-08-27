Sharge Silverwing Pro Pin dự phòng trong suốt 20.000mAh, công suất 140W

Tin đồn về robot có thể mang thai gây bão mạng hóa ra chỉ là sản phẩm bịa đặt, nhưng lại gợi mở tranh luận lớn về công nghệ tử cung nhân tạo.
Hòa chung không khí rộn ràng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chủ nhân một chiếc xe thể thao Porsche 911 992 đã cho lên bộ áo cờ đỏ sao vàng đẹp mắt.
Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.
Hàng loạt báo cáo cho thấy tội phạm mạng đang nhắm tới Gmail và Google Cloud, khiến hàng tỷ người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu.
Nhiều người nghĩ vuốt tắt ứng dụng giúp iPhone tiết kiệm pin, nhưng thực tế ngược lại. Có một tính năng mặc định bạn nên thay đổi ngay.
Các nhà khoa học Mỹ đang phát triển một phương pháp tái chế chất thải hạt nhân để tạo ra tritium – một đồng vị phóng xạ hiếm của hydro.
Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Google đã chính thức giới thiệu dòng điện thoại Pixel 10 cùng đồng hồ thông minh và tai nghe không dây. Điểm nhấn lớn nhất
Một hacker 20 tuổi ở Mỹ vừa lĩnh án 10 năm tù vì tham gia nhóm Scattered Spider, sử dụng thủ đoạn tráo SIM tinh vi để chiếm đoạt hàng triệu USD.
Trung Quốc đã triển khai chatbot đầu tiên mang tên "Tôn Ngộ Không" trên trạm vũ trụ Thiên Cung, công cụ AI này sẽ giúp cải thiện an toàn, điều hướng và phối hợp trên quỹ đạo.
Công ty Nhật Bản phát minh ra loại ổ cắm có thể gắn ở cả chiều ngang dọc, xử lý vấn đề choáng chiếm không gian của apdaptor.
Ngủ ngon giờ đây cũng có công nghệ “cứu trợ”. Với Sleep A30, Anker hứa hẹn mang lại giấc ngủ yên bình hơn nhờ khử tiếng ngáy theo thời gian thực.
Trump Mobile đang khiến chiếc smartphone T1 thành một chiếc "điện thoại ma" khi lần lược biến hình từ iPhone thành Galaxy S25 Ultra.
Ngày 19/8/1960, Sputnik 5 đưa hai chú chó Belka và Strelka lên quỹ đạo rồi trở về an toàn, mở đường cho kỷ nguyên bay vào vũ trụ của loài người.
Nóng mặt khi kỹ sư cấp cao làm việc hơn 5 năm "quay xe" đầu quân cho OPPO, Apple đã kiện Kỹ sư chuyên về Apple Watch với cáo buộc là gián điệp công nghệ.
Google nâng cấp nhiều tính năng cho tai nghe giá rẻ Pixel Buds 2a bao gồm chống ồn chủ động, AI Gemini, và pin có thể thay thế.
Công ty BMX ra mắt pin dự phòng thể rắn SolidSafe với khả năng chống cháy nổ tuyệt đối, hiệu suất sạc vượt trội và thiết kế sang trọng.
Những cuộc gọi nhỡ chỉ kéo dài vài giây từ các đầu số quen thuộc như 024, 028, 022 đang khiến hàng loạt người dùng hoang mang.
Tựa game mô phỏng kết hợp phép thuật Fields of Mistria bất ngờ tạo cơn sốt trên Steam với hơn 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực.
Màn cosplay Ahri “promax” của Phan Hoàng Thiên Thy khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trầm trồ vì nhan sắc, thần thái và độ đầu tư đỉnh cao.
Mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo mang tên Quishing, khiến người dùng có thể mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Ngày 21/8, Google chính thức ra mắt Pixel 10 Series với các thay đổi cấu hình phần cứng lẫn tính năng so với tiền nhiệm Google…
Một cụ ông Nhật Bản 72 tuổi bất ngờ nổi tiếng khi thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với game gacha Umamusume, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.