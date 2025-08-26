Liquid Glass hé lộ cuộc lột xác iPhone vào năm 2027

Liquid Glass không chỉ là lớp giao diện mới, mà còn có thể là mảnh ghép chuẩn bị cho cuộc tái định nghĩa iPhone nhân dịp 20 năm ra mắt.
Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa xác nhận sẽ không sản xuất mẫu bán tải plug-in hybrid Shark 6 tại Thái Lan vào năm 2026 như dự kiến trước đó.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này trong 10 ngày đầu tháng 7 Âm, quý nhân xuất hiện đúng lúc, đưa đường chỉ lối, vận trình khởi sắc bất ngờ.
Trong thời gian qua, một số cổ vật quý giá đã được người dân tìm thấy hoặc mua với giá rẻ mà không hay biết giá trị thực sự của những hiện vật hiếm có này.
White Oasis không gây ấn tượng bằng kiến trúc ngoại thất, mà bằng trải nghiệm sống sâu lắng, nơi kiến trúc, ánh sáng, vật liệu và nhịp điệu hòa quyện.
Các chuyên gia sử dụng những công nghệ hiện đại, bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI) để phục chế kỹ thuật số mặt nạ tử thần của nền văn hóa Tashtyk.
Nga tuyên bố bắn hạ 95 UAV Ukraine chỉ trong một đêm, phản ánh cường độ leo thang của “cuộc chiến không người lái” và thách thức phòng không ngày càng phức tạp.
Chiếc kính thông minh này sử dụng AI để giúp người dùng thị lực kém nhìn thấy thế giới xung quanh.
Những dị vật có lực hấp dẫn cực mạnh luôn khiến giới thiên văn học kinh ngạc bởi khả năng bẻ cong không gian, thời gian. Đó là những vật thể nào?
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến chiều 26/8, đoạn đường Võ Chí Công (Hà Nội) bị ngập sâu, các phương tiện đi lại khó khăn.
Honda CB1300SF SP Final Edition sản xuất tại quê nhà Nhật Bản với số lượng giới hạn vừa về Việt Nam chỉ vài chiếc, chưa kịp nóng máy nhưng đã có chủ.
Audi Q3 thường đã chính thức bước sang thế hệ thứ 3 vào tháng 6/2025. Nối tiếp đó, hãng đã tiếp tục cập nhật biến thể coupe Audi Q3 Sportback nâng cấp mới.
Trong lúc neo đậu tránh trú bão ở bờ biển, hàng loạt tàu thuyền của ngư dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã bị sóng lớn, gió to đánh chìm...
Ấn Độ vừa phóng thành công tên lửa Agni-5 với tầm bắn hơn 5.000 km, bao phủ toàn bộ châu Á, tạo bước ngoặt chiến lược trong cán cân sức mạnh khu vực.
Vợ của rapper Rhymastic, hot girl Thanh Huyền, mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với loạt ảnh bikini đầy quyến rũ trong chuyến nghỉ dưỡng.
Emma Mary Tiglao có kinh nghiệm thi nhan sắc, sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Mới đây, cô đăng quang Miss Grand Philippines - Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025.
Trong kho tàng thần thoại và truyền thuyết dân gian Nhật Bản, Oni luôn xuất hiện như loài quỷ khổng lồ hung tợn và đầy màu sắc văn hóa đặc trưng.
Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện nhận 6 đàn Vượn đen má hung Nam Bộ ở Đắk Lắk. Loài động vật này có tên trong Sách đỏ.
Quân đội Nga đóng nắp nồi hầm Kleban-Byk và kiểm soát toàn bộ các tuyến đường tiếp vận cho thành phố Pokrovsk.
Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.
Tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), hoạt động dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão Kajiki được tiến hành khẩn trương.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8, Nhân Mã hư hao công danh, né kẻ tiểu nhân sẽ không bị thiệt. Xử Nữ đầu tư phải đề phòng, tránh rủi ro.