Liquid Glass hé lộ cuộc lột xác iPhone vào năm 2027

Số hóa

Liquid Glass hé lộ cuộc lột xác iPhone vào năm 2027

Liquid Glass không chỉ là lớp giao diện mới, mà còn có thể là mảnh ghép chuẩn bị cho cuộc tái định nghĩa iPhone nhân dịp 20 năm ra mắt.

Thiên Trang (TH)
Tại WWDC25, Apple lần đầu giới thiệu Liquid Glass như một ngôn ngữ thiết kế mới cho iOS 26.
Nhiều người hoài nghi, cho rằng đây chỉ là lớp sơn bóng bẩy thay vì thay đổi thực chất.
Nhưng lịch sử iOS cho thấy, các cuộc đại tu giao diện thường mở đường cho bước ngoặt phần cứng.
Nhà phát triển iOS Craig Hockenberry nhận định Liquid Glass mang những quy tắc mới, tương tự safe area trước iPhone X.
Theo ông, việc tránh để UI chạm sát viền chính là động thái chuẩn bị cho màn hình tràn cạnh thật sự.
Điều này trùng khớp với tin đồn Apple phát triển iPhone “Glasswing” cong bốn cạnh cho năm 2027.
Khi đó, Liquid Glass sẽ giúp phần mềm hòa liền mạch với lớp kính và khung máy vật lý.
Nhiều chuyên gia dự đoán đây sẽ là bước tái định nghĩa iPhone nhân dịp 20 năm lịch sử.
