Linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ chính thức lộ diện

Cộng đồng trẻ

Linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ chính thức lộ diện

Linh vật "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng gần 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thiên Anh
Linh vật ngựa mang tên "Ngựa vui vẻ" tại Bắc Ninh bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Theo tìm hiểu, đây là linh vật ngựa đầu tiên xuất hiện trong mùa Tết năm nay và nó là tác phẩm của anh Bùi Văn Quân (33 tuổi), ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh (khu vực Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ) thực hiện.
Ý tưởng về linh vật ngựa đã được anh Quân ấp ủ từ khoảng 5-6 tháng trước. Ban đầu, anh chỉ dự định thực hiện một linh vật phục vụ Tết Âm lịch, nhưng khi Tết Dương lịch cận kề, anh quyết định làm thêm một phiên bản khác.
Cụ thể, linh vật ngựa được anh Quân tạo hình với tông màu đỏ chủ đạo, cao khoảng 4m và nặng gần 6 tấn.
Theo anh Quân, màu đỏ là gam màu truyền thống, mang tính biểu trưng của Tết cổ truyền Việt Nam và cũng phù hợp với hình tượng con ngựa. Thời gian hoàn thiện linh vật ngựa kéo dài hơn một tháng. Các linh vật do anh thực hiện đều được đặt tên theo tinh thần tích cực mang tên "Ngựa vui vẻ".
Anh dự kiến ra mắt thêm linh vật "Ngựa hạnh phúc" vào dịp Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, anh Quân trưng bày linh vật tại "Vườn hạnh phúc" trong khuôn viên gia đình, mở cửa miễn phí để người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Hình ảnh ngộ nghĩnh linh vật "Ngựa vui vẻ".
Trong dịp Tết năm ngoái, anh Quân từng gây chú ý khi ra mắt linh vật "Rắn Hạnh Phúc". Tác phẩm được anh ấp ủ từ tháng 6, hoàn thiện sau hơn 80 ngày, cao 5,1 m, nặng khoảng 7 tấn, làm từ xi măng và cốt thép. Linh vật được tạo hình cách điệu, thân thiện, không giống rắn ngoài đời nhằm giúp trẻ em bớt sợ hãi. Với tông màu xanh chủ đạo, "Rắn hạnh phúc" mang thông điệp về sức sống mới và lời chào đón một năm mới bình an.
Dịp Tết 2024, anh Quân cho ra mắt linh vật "Rồng Mầm Non", cao 4,5 m (tính cả bệ), nặng khoảng 10-12 tấn, sơn màu cam - biểu trưng cho sự hòa trộn giữa màu đỏ và vàng trên lá cờ Tổ quốc.
