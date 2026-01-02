Hà Nội

Hot girl chuyển giới Nguyễn Hoàng Học diện váy cưới khoe visual “đỉnh cao”

Cộng đồng trẻ

Hot girl chuyển giới Nguyễn Hoàng Học diện váy cưới khoe visual “đỉnh cao”

Loạt ảnh diện váy cưới của Nguyễn Hoàng Học nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Thiên Anh
Khoác lên mình váy cưới trắng tinh khôi, người đẹp chuyển giới sinh năm 1997 Nguyễn Hoàng Học khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước visual được ví như “búp bê sống”, vừa ngọt ngào vừa sang trọng.
Trong bộ váy cưới được thiết kế cầu kỳ với chất liệu ren và voan mềm mại, Nguyễn Hoàng Học khéo léo tôn lên sắc vóc thon gọn, bờ vai mảnh mai cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Phom dáng ôm sát giúp các đường cong cơ thể trở nên hài hòa, nữ tính, toát lên vẻ quyến rũ tinh tế chứ không phô trương. Dưới ánh đèn và góc máy cận cảnh, làn da mịn màng cùng thần thái tự tin càng khiến hình ảnh của cô thêm phần cuốn hút.
Không chỉ sở hữu vóc dáng nổi bật, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Hoàng Học cũng là điểm nhấn lớn trong bộ ảnh. Đôi mắt to tròn, long lanh, sống mũi cao thanh thoát và nụ cười rạng rỡ giúp cô ghi điểm tuyệt đối.
Lối trang điểm trong veo, tập trung vào làn da căng bóng và đôi môi hồng nhẹ càng tôn lên nét đẹp dịu dàng, nữ tính – đúng chuẩn một nàng dâu bước ra từ cổ tích.
Nguyễn Hoàng Học (sinh năm 1997, quê TP. Hồ Chí Minh) là người đẹp chuyển giới nổi tiếng tại Việt Nam, được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “nữ thần chuyển giới”.
Hoàng Học từng gây chú ý khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai (2022) với câu chuyện tình cảm chân thành và hành trình sống thật với chính mình, nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng.
Đến The Face Vietnam 2023, Nguyễn Hoàng Học tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành thí sinh chuyển giới duy nhất lọt Top 20. Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc, cô còn được đánh giá cao ở tinh thần cầu tiến, thái độ nghiêm túc và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực thời trang, giải trí.
Song song với các hoạt động truyền hình, Nguyễn Hoàng Học còn là một TikToker, influencer có lượng người theo dõi lớn. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, video hài hước, gần gũi cũng như hành trình chăm sóc bản thân, tập gym và ăn uống lành mạnh để giữ gìn vóc dáng. Đặc biệt, câu chuyện chuyển giới của cô – với sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình, nhất là mẹ – đã truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng LGBTQ+.
Không chỉ dừng lại ở việc tỏa sáng nhờ ngoại hình, Nguyễn Hoàng Học còn khẳng định quan điểm sống tích cực: người chuyển giới hoàn toàn có thể tự tin theo đuổi ước mơ, sống hạnh phúc và làm được những điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm. Chính sự bản lĩnh, chân thành ấy đã giúp cô ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
Thiên Anh
