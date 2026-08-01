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Số hóa - Xe

Jeep Wrangler và Gladiator 2026 bị triệu hồi vì nguy cơ nứt mâm hợp kim

Tập đoàn Stellantis (FCA US, LLC) vừa phát lệnh triệu hồi đối với các mẫu ôtô Jeep Wrangler và Jeep Gladiator 2026 mới do sự cố liên quan đến hệ thống mâm xe

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe Jeep Wrangler Sport 2026 tại Việt Nam.

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), các xe trong diện ảnh hưởng có phần thành mâm thép (steel wheels) được sản xuất quá mỏng, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khuyết tật cơ khí này có thể dẫn đến hiện tượng nứt gãy hoặc thậm chí văng bánh xe ra khỏi trục trong quá trình vận hành, làm mất kiểm soát phương tiện và tăng rủi ro va chạm nghiêm trọng. Các mẫu Jeep Wrangler và Gladiator phải triệu hồi lần này đều là các model 2026.

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Jeep Wrangler và Gladiator 2026 bị triệu hồi vì nguy cơ nứt mâm hợp kim.

Phía FCA khẳng định các đại lý ủy quyền sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí toàn bộ mâm thép cùng van lốp cho các xe nằm trong danh sách ảnh hưởng. Thông báo chính thức tới khách hàng bắt đầu từ ngày 4/9/2026.

Bước sang nửa cuối năm 2026, thương hiệu Jeep cùng RAM tại Việt Nam đã chính thức bước sang giai đoạn mới khi chuyển giao quyền nhập khẩu và phân phối chính hãng về tay Thaco Auto (thông qua mô hình hợp tác tổ hợp Stellantis Brand House cùng Peugeot).

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Hầu hết các phiên bản Wrangler và Gladiator thương mại phục vụ khách hàng Việt Nam đều sở hữu cấu hình mâm hợp kim nhôm đúc (alloy wheels) cao cấp.

Dù dòng Jeep Wrangler 2026 vừa được Thaco Auto chính thức mở bán lại tại thị trường trong nước, hầu hết các phiên bản Wrangler và Gladiator thương mại phục vụ khách hàng Việt Nam đều sở hữu cấu hình mâm hợp kim nhôm đúc (alloy wheels) cao cấp, thay vì mâm thép tiêu chuẩn (vốn thường xuất hiện trên các bản Sport bản tiêu chuẩn hay Fleet thương mại tại Mỹ). Tuy nhiên, đối với các xe Jeep đời 2026 mới bàn giao, chủ xe vẫn nên chủ động yêu cầu đại lý kiểm tra số VIN để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

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