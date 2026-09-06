Sau sáp nhập trường học, định mức tiết dạy của giáo viên được tính thế nào?

Sau khi sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, ước tính của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy khoảng 32.652 cán bộ quản lý dôi dư sẽ được bố trí chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Giải pháp này vừa giúp tối ưu hóa bộ máy quản lý, vừa góp phần giải quyết bài toán thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều địa phương. Khi chuyển sang làm giáo viên, quyền lợi, thời gian làm việc, định mức tiết dạy cũng như chế độ giảm tiết của đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư được áp dụng nghiêm ngặt theo Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Về khung thời gian làm việc trong năm học, Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định tổng thời gian làm việc của giáo viên phổ thông là 42 tuần. Cụ thể, giáo viên dành 37 tuần cho nhiệm vụ giảng dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm 35 tuần thực dạy và 02 tuần dự phòng. Bên cạnh đó, giáo viên có 3 tuần dành cho hoạt động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và 2 tuần chuẩn bị cho năm học mới cũng như tổng kết năm học. Đối với cán bộ quản lý khi chưa điều chuyển, thời gian làm việc tuân thủ quy định 40 giờ trong một tuần.

Ước tính của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, khoảng 32.652 cán bộ quản lý dôi dư sẽ được bố trí chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy. Ảnh: HB

Về định mức tiết dạy hằng tuần, có sự khác biệt rõ rệt giữa vị trí quản lý và vị trí giáo viên trực tiếp giảng dạy. Khi còn giữ chức vụ, hiệu trưởng trường phổ thông đảm nhận định mức trung bình 2 tiết mỗi tuần, trong khi phó hiệu trưởng đảm nhận 4 tiết mỗi tuần nhằm bám sát chương trình và tình hình thực tế của học sinh. Tuy nhiên, khi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng dôi dư chính thức chuyển xuống làm giáo viên, định mức tiết dạy trung bình mỗi tuần sẽ áp dụng theo đúng chuẩn của giáo viên từng cấp học. Cụ thể, giáo viên trường tiểu học thực hiện 23 tiết, giáo viên trường trung học cơ sở thực hiện 19 tiết và giáo viên trường trung học phổ thông thực hiện 17 tiết.

Đối với các cơ sở giáo dục chuyên biệt, định mức tiết dạy hằng tuần của giáo viên được điều chỉnh phù hợp với đặc thù môi trường đào tạo. Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học đảm nhận 21 tiết mỗi tuần, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở là 17 tiết mỗi tuần. Tại khối trường phổ thông dân tộc nội trú, giáo viên cấp trung học cơ sở dạy 17 tiết mỗi tuần và cấp trung học phổ thông dạy 15 tiết mỗi tuần. Riêng hệ thống trường dành cho người khuyết tật, định mức tương ứng là 21 tiết với cấp tiểu học, 17 tiết với cấp trung học cơ sở và 15 tiết với cấp trung học phổ thông. Với trường dự bị đại học, định mức tiết dạy của giáo viên là 12 tiết mỗi tuần.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ giảng dạy, nếu các cựu cán bộ quản lý được phân công kiêm nhiệm những vị trí chuyên môn hoặc đoàn thể trong nhà trường, định mức tiết dạy tuần sẽ được giảm trừ trực tiếp. Nếu đảm nhận công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông, thầy cô được giảm 04 tiết mỗi tuần. Trường hợp làm giáo viên chủ nhiệm tại trường dự bị đại học, số tiết giảm là 03 tiết mỗi tuần.

Nhiều vị trí kiêm nhiệm chuyên môn khác cũng mang lại quyền lợi giảm định mức tiết dạy rõ rệt. Giáo viên giữ chức vụ tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn được giảm 03 tiết mỗi tuần, trong khi tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ phó tổ bộ môn được giảm 01 tiết mỗi tuần. Tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, tổ trưởng tổ quản lý học sinh được giảm 03 tiết mỗi tuần, tổ phó tổ quản lý học sinh được giảm 1 tiết mỗi tuần. Đối với trường dự bị đại học, giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 06 tiết mỗi tuần và kiêm phó trưởng phòng chức năng được giảm 5 tiết mỗi tuần.

Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT cũng đề ra nguyên tắc khống chế chế độ kiêm nhiệm để bảo đảm chất lượng chuyên môn. Mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ có quy định giảm định mức tiết dạy. Đồng thời, các nhiệm vụ kiêm nhiệm đã được hưởng thù lao hoặc tiền phụ cấp riêng sẽ không được tính giảm định mức tiết dạy trùng lặp, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong thực hiện chính sách đối với nhà giáo.